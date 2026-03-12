Antena Meniu Search
Două persoane au fost rănite în urma unui atac armat la o universitate din SUA. Atacatorul a fost ucis

Un atac armat a avut loc joi la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virginia, unde un bărbat înarmat a deschis focul într-o clădire a facultății de afaceri. Două persoane au fost rănite și atacatorul a murit, anunță universitatea americană.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 19:33
Două persoane au fost rănite în urma unui atac armat la o universitate din SUA. Atacatorul a fost ucis Două persoane au fost rănite în urma unui atac armat la o universitate din SUA. Atacatorul a fost ucis - X / Fox News

Potrivit autorităților universitare, atacatorul a deschis focul în clădirea școlii de afaceri din campus, rănind două persoane, potrivit Mediafax.

Victimele au fost transportate la spital, însă starea lor nu a fost făcută publică, relatează Associated Press. 

Universitatea a precizat că atacatorul a murit, însă circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața nu sunt deocamdată clare.

Conducerea instituției a decis anularea cursurilor și suspendarea tuturor activităților din campusul principal pentru restul zilei de joi.

Studenții și personalul universității au fost sfătuiți să evite zona din jurul clădirii în care s-a petrecut atacul. 

În plus, Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi participă la anchetă în desfășurare a atacului. 

