Două persoane au fost rănite în urma unui atac armat la o universitate din SUA. Atacatorul a fost ucis
Un atac armat a avut loc joi la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virginia, unde un bărbat înarmat a deschis focul într-o clădire a facultății de afaceri. Două persoane au fost rănite și atacatorul a murit, anunță universitatea americană.
Potrivit autorităților universitare, atacatorul a deschis focul în clădirea școlii de afaceri din campus, rănind două persoane, potrivit Mediafax.
Victimele au fost transportate la spital, însă starea lor nu a fost făcută publică, relatează Associated Press.
Universitatea a precizat că atacatorul a murit, însă circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața nu sunt deocamdată clare.
Conducerea instituției a decis anularea cursurilor și suspendarea tuturor activităților din campusul principal pentru restul zilei de joi.
Studenții și personalul universității au fost sfătuiți să evite zona din jurul clădirii în care s-a petrecut atacul.
În plus, Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi participă la anchetă în desfășurare a atacului.
