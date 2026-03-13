Atacuri brutale în Statele Unite. Una dintre cele mai mari şi cunoscute sinagogi reformiste din Statele Unite a fost ţinta unui atac armat. Un bărbat a intrat cu maşina pe uşa principală a lăcaşului de cult, în care se aflau peste 100 de persoane, majoritatea copii. Din fericire, scenariul negru a fost oprit la timp de forţele de ordine, iar atacatorul a fost lichidat. În paralel, un atac terorist declarat a avut loc într-o universitate, iar un om a murit. Iar acestea ar putea fi doar primele ameninţări la adresa evreilor. Incidentele de antisemitism s-ar putea intensifica din cauza războiului din Orient.

140 de suflete erau în interiorul sinagogii atunci când a început haosul. Majoritatea, copii de toate vârstele, însoţiţi de profesorii lor. Atacatorul a intrat cu maşina prin uşile de sticlă de la intrarea în lăcaşul de cult. Viteza a fost atât de mare, încât vehiculul a ajuns până în holul central, iar apoi a luat foc. Un ofiţer de securitate a fost lovit de vehicul, dar nu a suferit răni grave.

"Până în acest moment, nu a fost confirmată nicio persoană rănită", a spus şeriful din Oakland, Michael Bouchard.

Reporter: Creşa, grădiniţa... au fost scoşi toţi acei copii?

Michael Bouchard: Toată lumea a fost evacuată din şcoală. Avem o mulţime de oameni aici.

Zona a fost imediat împânzită de zeci de maşini de poliţie. Vestea a ajuns rapid şi la părinţii celor mici, unii dintre ei - copii de nici 4 ani. Părinţii lor au ajuns într-un suflet la locul atacului.

"Rămâi fără cuvinte. Am fost într-o stare de şoc total. Speram din tot sufletul să fie o alarmă falsă, cum se întâmplă uneori. […] Sunt bebeluşi acolo, chiar mai mici decât fiica mea", a relatat un martor.

"De două săptămâni discutăm, din păcate, despre posibilitatea ca aşa ceva să se întâmple. Aşadar, nu a fost vorba de o lipsă de pregătire. În plus, toate instituţiile evreieşti din zonă vor beneficia de o prezenţă sporită a forţelor de ordine până când vom clarifica situaţia", a mai spus Michael Bouchard.

Atacatorul, un bărbat originar din Liban

La scurt timp de la incident a fost identificat şi atacatorul: un bărbat în vârstă de 41 de ani, originar din Liban, care a ajuns în Statele Unite în 2011 şi a primit cetăţenie 5 ani mai târziu. Bărbatul lucra într-o suburbie din apropiere, cu o comunitate libaneză numeroasă. În timpul atacului, a fost lichidat de forţele de ordine.

"FBI se află aici şi colaborează cu partenerii noştri statali, locali şi federali pentru a investiga acest incident. Pot confirma că, în acest moment, conducem ancheta tratând-o ca pe un act de violenţă vizat împotriva comunităţii evreieşti", a explicat agentul special FBI Jennifer Runyan.

"Doresc să transmit toată dragostea noastră comunităţii evreieşti din Michigan şi tuturor oamenilor din Detroit şi din împrejurimi", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Sinagoga "Templul Israel" este cea mai mare sinagogă reformistă din Statele Unite, cu o congregaţie de 12.000 de membri.

Un bărbat a deschis focul în interioriul unei facultăţi, în aceeaşi zi

Cu doar câteva ore înainte, Universitatea Old Dominion din Virginia trecea printr-un scenariu similar: un bărbat înarmat a deschis focul în interiorul facultăţii.

Un bărbat, fost profesor de ştiinţe militare şi instructor al universităţii, a fost omorât în timpul atacului. Studenţii l-au prins la timp şi au năvălit asupra lui cu o ploaie de pumni şi de picioare. Aici, atacul este investigat ca act de terorism.

