Cu doar câteva zile înainte de cea de-a 98-a ceremonie a Premiilor Academiei, care va avea loc duminică seara, șeriful din Los Angeles și forțele federale de investigație ale FBI sunt în alertă maximă din cauza unui posibil atac iranian.

Alertă de securitate la Premiile Oscar. FBI avertizează asupra unui posibil atac iranian cu drone

Pregătirile pentru Premiile Oscar sunt în toi, cu sushi, caviar, cocktailuri mexicane și discursuri umoristice din belșug, sinonime cu sărbătoarea, cea de-a 98-a ceremonie, pe 15 martie, va avea loc, din cauza războiului din Iran, sub supraveghere maximă, potrivit Mediafax care citează Le Figaro.

Israelul și Statele Unite desfășoară o campanie aeriană de amploare împotriva Republicii Islamice Iran, iar această situație geopolitică extrem de tensionată provoacă îngrijorare chiar și pe Coasta de Vest a Americii. Conform unei alerte FBI transmise forțelor de ordine din California, Teheranul ar putea lua în considerare ripostarea la atacurile americane prin lansarea de drone la un eveniment american extrem de simbolic: Premiile Oscar.

Rețeaua americană ABC News a publicat o notă a FBI datată înainte de începerea războiului, care relatează o posibilă agresiune iraniană: "Iranul ar fi luat în considerare un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă necunoscută în largul coastei Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane".

Alerta specifică faptul că nu sunt disponibile informații suplimentare cu privire la data exactă, metodele sau țintele. Casa Albă, contactată de ABC, a refuzat să comenteze. Ca răspuns la această amenințare, Departamentul Șerifului din Los Angeles menține un "nivel ridicat de pregătire" și o "vigilență sporită", potrivit unei declarații citate de Los Angeles Times .

