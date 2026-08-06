Suedia va preda Ucrainei o navă din flota fantomă rusă. Ar fi transportat marfă furată din teritoriile ocupate

Conform unor documente judiciare, suedia va preda o navă aparținând flotei fantomă ruse, de marfă. Aceasta a fost confiscată la începutul lunii martie şi transporta, după spusele Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, potrivit Agerpres.

Curtea Supremă a Suediei a refuzat să examineze apelul depus de armator, confirmând astfel cele două hotărâri anterioare care dispuneau predarea navei şi a încărcăturii sale către Ucraina, a explicat aceasta în decizia sa din 4 august.

Caffa, o navă de 96 de metri, plecase din Casablanca, în Maroc, pe 24 februarie şi se îndrepta spre Sankt-Petersburg, în Rusia, când poliţia suedeză, înarmată, a abordat-o în largul oraşului Trelleborg (sud) pe 6 martie.

Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistenţă juridică din partea Ucrainei, unde nava Caffa face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii iniţiale.

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Zece dintre cei unsprezece membri ai echipajului erau ruşi.

Proprietarul său este dificil de identificat, iar nava este suspectată că nu este asigurată, a declarat ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, în urma confiscării navei.

Flota fantomă rusă se referă la navele, adesea îmbătrânite, în stare proastă, fără asigurare adecvată şi cu proprietari neclari, pe care Moscova le foloseşte pentru a eluda sancţiunile occidentale.

Caffa transporta o încărcătură de cereale, potrivit comisarului ucrainean pentru sancţiuni, Vladislav Vlasiuk.

Potrivit acestuia, nava fusese implicată anterior în furtul de cereale din teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv în transportul unei încărcături din portul Sevastopol, în Crimeea, în iulie 2025. Nava şi-a descărcat apoi marfa în portul Tartus, în Siria, a scris el într-o postare pe Facebook pe 7 martie.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a salutat joi decizia Curţii Supreme a Suediei.

"Această decizie istorică stabileşte un precedent important, demonstrând că acţiunea fermă a forţelor de ordine şi a procurorilor, combinată cu independenţa şi imparţialitatea sistemului judiciar, poate da o expresie concretă principiului responsabilităţii", a scris şeful diplomaţiei ucrainene pe platforma X.

"Ne continuăm eforturile de a combate flota fantomă rusă şi capacitatea acesteia de a genera venituri pentru a finanţa războiul", a adăugat el.