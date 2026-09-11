Gaura contabilă de 12 miliarde de dolari în finanțele Rusiei. Unde au dispărut banii?

Rusia se confruntă cu o misterioasă "gaură" financiară de 12,2 miliarde de dolari, sumă înregistrată în al doilea trimestru al anului 2026 la categoria "erori și omisiuni" din balanța de plăți. Valoarea, de 8,7 ori mai mare decât cea din trimestrul precedent, a alimentat speculațiile că o parte din capital ar putea părăsi țara fără să fie înregistrată oficial, în timp ce averile unor ruși foarte bogați sunt transferate în străinătate.

Suma evaporată din bugetul Rusiei a fost de 8,7 ori mai mare decât cei 1,4 miliarde de dolari înregistrați în primul trimestru din 2026 și reprezintă cea mai mare valoare trimestrială de când Banca Centrală a început să colecteze aceste date, în 1994, scrie tvpworld.com.

Recordul anterior fusese de 8,3 miliarde de dolari, înregistrat în primul trimestru al anului 2009, potrivit The Moscow Times.

Dacă această cifră reflectă ieșiri de capital care nu au fost înregistrate, situația ar putea fi importantă pentru Rusia, deoarece banii transferați în străinătate pot reduce cantitatea de valută disponibilă pe piața internă, pot pune presiune asupra rublei și pot redirecționa fonduri care ar fi putut fi investite în economia țării.

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Suma a fost înregistrată în categoria "erori și omisiuni" a Băncii Centrale, în cadrul balanței de plăți, categorie tratată oficial drept o măsură a "discrepanțelor statistice".

Astfel de diferențe pot apărea din cauza unor lipsuri în raportare, a diferențelor de evaluare, a neconcordanțelor privind momentul înregistrării tranzacțiilor și a altor discrepanțe. Cifrele nu indică părțile implicate și nici tranzacțiile care au stat la baza acestora.

Economiștii spun însă că această categorie poate include și tranzacții care nu sunt înregistrate în alte poziții ale balanței de plăți.

Pleacă averile rușilor în străinătate?

Un economist citat de The Moscow Times a declarat că această categorie ar putea ascunde ieșiri de capital care nu sunt înregistrate, în timp ce un alt economist a spus că suma ar putea include retrageri realizate prin canale care nu sunt consemnate drept investiții directe în străinătate, plăți pentru importuri sau rambursări de împrumuturi.

Dimensiunea sumei înregistrate în al doilea trimestru a readus în atenție informațiile recente potrivit cărora rușii bogați își mută activele în străinătate.

Bloomberg a relatat în iulie, citând șase ruși bogați și alte persoane familiarizate cu situația miliardarilor din țară, că unii dintre cei mai bogați oameni din Rusia au transferat miliarde de dolari peste hotare, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea economiei, situația finanțelor guvernamentale și riscul confiscării activelor de către stat.

Printre destinațiile raportate se numără Emiratele Arabe Unite, Cipru, Turcia, Arabia Saudită și Africa, Dubai devenind un important centru pentru averile rusești.

Unii miliardari și-au mutat, de asemenea, activele în criptomonede, aur, proprietăți imobiliare din străinătate și fonduri private de investiții.