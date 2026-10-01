Israelienii au un nou erou naţional, un instalator care a oprit aproape de unul singur pilotul din Oman care a vrut să prăbuşească avionul cu 180 de oameni la bord. Bărbatul susţine că a redresat avionul aflat în picaj cu ajutorul informaţiilor aflate în emisiunile despre dezastre aviatice.

Israelienii care au fost la bordul cursei FlyDubai au fost aşteptaţi în Tel Aviv cu muzică, steaguri şi îmbrăţişări.

Eroul momentului: Yaniv, instalatorul care l-a oprit pe copilotul sinucigaş. El a fost primit de premierul ţării în hainele încă pătate de sânge.

Ce spune Yaniv, instalatorul care l-a oprit pe copilot

"L-am apucat de gât, l-am strangulat şi l-am scos din cabină mai întâi. Apoi am început să trag de manetă", spune Yaniv Hazun, pasager.

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Reporter: Ai tras de ea?

Pasager: Da.

Reporter: Înapoi?

Pasager: Mă uit la emisiunea "Dezastre în aer", nici nu se pune problema.

Între timp, comandantul indian al aeronavei rănit în timpul atacului a fost transportat în Emiratele Arabe Unite, unde locuieşte. El a fost lăudat de preşedintele american.

"Pilotul era într-o stare foarte gravă. Dar, în mod uimitor, a avut prezența de spirit să deschidă ușa. Într-un fel, a fost un erou", spune Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

El urmează un tratament. Astăzi, întreaga lume este mândră de el, menţionează Narendra Modi, premierul Indiei.

Pasagerii s-au luptat să îi salveze viaţa comandantului

Noi imagini filmate în avion arată că pasagerii s-au luptat să îi salveze viaţa comandantului. Norocul lui a fost prezenţa la bord a unui medic stomatolog, care i-a acordat primul ajutor.

Pilot rănit: Mă doare capul, nu îmi mai simt capul!

Persoană: Capul tău nu are nimic.

Pilot rănit: Îmi dai un Panadol? Paracetamol?

"Bietul pilot! S-a rugat neîncetat tot timpul și a ținut legătura cu mine, iar eu mă temeam cu adevărat că va muri", povesteşte Shota Musayev, stomatolog.

După ce au preluat controlul avionului israelienii au pus muzică în avion, au cântat și au dansat.

Incidentul aviatic a declanșat un val de anchete. Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite îl vor interoga pe rând pe copilotul din Oman, care a fost arestat imediat după aterizare.

"Poliţia este aici? Poliţia este pe drum. Unde este poliţia?!" au intrebat pasagerii.

Ce susţine premierul Israelului

Benjamin Netanyahu susţine că a fost un atac terorist premeditat.

"Ştim că a fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste. Am ajuns la această concluzie din informaţiile lui personale", spune Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

De mâine, mii de israelieni rămaşi blocaţi în Dubai vor fi repatriaţi.