Sute de oameni din sudul Spaniei s-au dezbrăcat complet sâmbătă, şi-au vopsit corpurile în verde închis şi au pozat nud pentru fotograful american Spencer Tunick. Instalaţia artistică, intitulată "Portrait Alhambra 1925", a fost realizată într-o livadă de măslini de la periferia oraşului Granada şi a marcat primul proiect al artistului american în Andaluzia, potrivit Agerpres.

Sute de oameni au pozat nud într-o livadă de măslini din Spania pentru fotograful american Spencer Tunick - Profimedia

Spencer Tunick, născut în New York în 1967, este renumit pentru instalaţiile sale nud de mari dimensiuni realizate în întreaga lume. În 2012, el a fotografiat aproximativ 1.700 de persoane în Munchen, iar în 2007 a imortalizat o scenă şi mai grandioasă, cu aproximativ 20.000 de participanţi, în Ciudad de Mexico.

Fotograful american a descoperit acea livadă de măslini pentru cea mai recentă instalaţie a sa în timpul unei călătorii de recunoaştere întreprinsă în zonele din jurul oraşului Granada, potrivit agenţiei de presă spaniole Europa Press.

El a dezvăluit că a văzut "munţi frumoşi, plini de măslini, aliniaţi pe rânduri, ca o fanfară în plin marş". Priveliştea l-a făcut să se gândească la grupuri de oameni.

Spencer Tunick a declarat că nu angajează modele profesionale pentru proiectele sale, spunând că vede colaborarea cu artiştii ca pe un schimb. El a glumit spunând că ar trebui să fie la fel de bogat ca fondatorul Amazon, Jeff Bezos, sau ca directorul executiv al Tesla, Elon Musk, pentru a-şi permite atât de multe modele profesioniste.

El a remarcat, de asemenea, că modelele profesioniste au tendinţa de "a poza prea mult" şi că el preferă ceva mai simplu.

Spencer Tunick a creat anterior instalaţii similare de nuduri şi în alte regiuni ale Spaniei.

