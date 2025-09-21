Sute de oameni au pozat nud, într-o livadă de măslini din Spania, pentru fotograful american Spencer Tunick
Sute de oameni din sudul Spaniei s-au dezbrăcat complet sâmbătă, şi-au vopsit corpurile în verde închis şi au pozat nud pentru fotograful american Spencer Tunick. Instalaţia artistică, intitulată "Portrait Alhambra 1925", a fost realizată într-o livadă de măslini de la periferia oraşului Granada şi a marcat primul proiect al artistului american în Andaluzia, potrivit Agerpres.
Spencer Tunick, născut în New York în 1967, este renumit pentru instalaţiile sale nud de mari dimensiuni realizate în întreaga lume. În 2012, el a fotografiat aproximativ 1.700 de persoane în Munchen, iar în 2007 a imortalizat o scenă şi mai grandioasă, cu aproximativ 20.000 de participanţi, în Ciudad de Mexico.
Fotograful american a descoperit acea livadă de măslini pentru cea mai recentă instalaţie a sa în timpul unei călătorii de recunoaştere întreprinsă în zonele din jurul oraşului Granada, potrivit agenţiei de presă spaniole Europa Press.
El a dezvăluit că a văzut "munţi frumoşi, plini de măslini, aliniaţi pe rânduri, ca o fanfară în plin marş". Priveliştea l-a făcut să se gândească la grupuri de oameni.
Spencer Tunick a declarat că nu angajează modele profesionale pentru proiectele sale, spunând că vede colaborarea cu artiştii ca pe un schimb. El a glumit spunând că ar trebui să fie la fel de bogat ca fondatorul Amazon, Jeff Bezos, sau ca directorul executiv al Tesla, Elon Musk, pentru a-şi permite atât de multe modele profesioniste.
El a remarcat, de asemenea, că modelele profesioniste au tendinţa de "a poza prea mult" şi că el preferă ceva mai simplu.
Spencer Tunick a creat anterior instalaţii similare de nuduri şi în alte regiuni ale Spaniei.
