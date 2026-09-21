China i-a exclus pe doi ofiţeri militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, din Partidul Comunist şi din armată pentru "încălcări grave ale disciplinei şi legii", a anunţat luni agenţia de ştiri de stat Xinhua, preluată de Reuters.

China exclude doi generali din partid şi din armată. Unul dintre ei era mâna dreaptă a lui Xi Jinping - Profimedia

Zhang Youxia era al doilea în ierarhia de comandă, imediat sub preşedintele Xi Jinping, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC) - organul suprem de comandă - şi a fost considerat mult timp cel mai apropiat ajutor militar al lui Xi.

Acuzaţiile care li se aduc celor doi

Liu era membru al CMC şi şef al Statului Major al Departamentului de Stat Major Comun al acesteia. Armata a fost una dintre principalele ţinte ale unei campanii mai ample de combatere a corupţiei ordonate de Xi în 2012. Anchete care i-au vizat pe Zhang şi Liu au fost anunţate în ianuarie, cei doi fiind îndepărtaţi din Comisia Militară Centrală la sfârşitul lunii august.

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Conducerea chineză i-a acuzat pe Zhang şi Liu de neloialitate, corupţie, neglijenţă în îndeplinirea îndatoririlor şi alte încălcări disciplinare grave. Cei doi "au încălcat grav disciplina politică şi normele politice, au format grupuri şi facţiuni şi s-au dovedit neloiali şi necinstiţi faţă de partid", a relatat Xinhua, citând documente oficiale. Zhang şi Liu "au depăşit liniile roşii şi limitele de bază", precizează agenţia de stat, adăugându-se că "faptele lor ilicite politice şi economice erau interconectate, iar îmbogăţirea personală prin corupţie a coexistat cu neglijenţa în îndeplinirea îndatoririlor şi abuzul de putere".

"Sumele implicate au fost excepţional de mari; natura (conduitei lor) a fost extrem de gravă, iar impactul extrem de grav", conchide comunicatul. Zhang a fost, de asemenea, membru al Biroului Politic de elită al Partidului Comunist aflat la putere şi este unul dintre puţinii oficiali de rang înalt cu experienţă de luptă. Anunţul a fost făcut cu câteva zile înainte ca preşedintele chinez Xi Jinping să plece în SUA pentru discuţii cu preşedintele Donald Trump şi cu câteva săptămâni înaintea unei importante reuniuni a partidului, în octombrie, dedicate guvernanţei interne şi disciplinei de partid.