Partidul lui Putin, număr record de locuri în Duma de Stat la alegerile parlamentare "aranjate" de Kremlin

Partidul preşedintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unită, a câştigat cel puţin 355 de locuri în alegerile legislative de la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale de la Moscova publicate luni, depăşind precedentul său record de 343 de locuri în 2016 şi consolidându-şi astfel majoritatea de două treimi în Duma de Stat (camera inferioară), informează AFP, citată de Agerpres.

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care l-au susţinut, în diferite grade, pe Vladimir Putin şi continuarea războiului în Ucraina au fost autorizate să participe. Singurul partid care s-a opus frontal conflictului, Iabloko, a fost exclus. Cu mai mult de 95% din buletinele de vot numărate luni, inclusiv voturile electronice, şefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a declarat câştigător partidul susţinut de preşedintele Vladimir Putin, cu 57,83% din voturi. Rusia Unită a obţinut o majoritate covârşitoare în Duma de Stat, care numără 450 de locuri. Astfel, partidul ar obţine cu aproximativ 20 de locuri mai mult decât deţine în prezent şi ar înregistra cel mai bun rezultat din istoria sa.

Rezultatele sunt preliminare

Alegerile desfăşurate pe durata a trei zile, care s-au încheiat duminică, au fost primele de la începutul ofensivei pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 şi au fost văzute ca un test al sprijinului public pentru război. Toate cele 10 partide de pe buletinul de vot susţin Kremlinul şi războiul său în Ucraina. Într-o conferinţă de presă, Ella Pamfilova a salutat un "record" de participare, depăşind oficial 59%. "Este cea mai mare rată de participare înregistrată vreodată pentru alegeri de acest nivel", a afirmat ea.

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Rezultatele definitive sunt aşteptate vineri. Dmitri Medvedev, fost preşedinte şi actualul şef al Rusiei Unite, a salutat primele tendinţe ca pe o expresie a încrederii în putere, promiţând "să susţină linia stabilită de preşedinte şi să apropie ţara de victorie". Votul a fost criticat de opozanţii Kremlinului, guvernele occidentale şi organizaţiile care supraveghează democraţia ca nefiind nici liber, nici corect, pe fondul excluderii candidaţilor reali ai opoziţiei şi al restricţiilor stricte asupra presei şi libertăţilor politice.

La alegerile anterioare pentru Duma de Stat, care au avut loc în 2021, Rusia Unită obţinuse 49,8% din voturi. Partidul câştigase, de asemenea, locuri suplimentare prin mandate directe. Conform rezultatelor de luni, se aşteaptă ca doar patru partide să intre în Dumă, faţă de cinci anterior. Analista politică independentă, Tatiana Stanovaia, a declarat că au existat "nereguli" evidente, dar rezultatul reflectă, în mare măsură, sprijinul real de care se bucură partidul Rusia Unită în ţară.