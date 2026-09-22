Video Mai mulți elevi răniți, după ce un suspect a deschis focul într-o școală din Manisa, Turcia
Cel puțin opt persoane au fost rănite într-un atac armat în fața unui liceu din Turcia. Un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea Liceului Profesional și Tehnic Anatolian İnci Üzmez, din provincia vestică Manisa, cu puțin timp înainte de ora locală 8:00, marți dimineață, au anunțat autoritățile.
Răniții au fost transportați de urgență la spital, iar cel puțin o persoană se afla în stare critică, potrivit informațiilor din presa locală. Echipele de securitate și cele medicale se află la fața locului.
Suspectul, reținut
Un suspect a fost reținut de forțele locale de securitate. Informațiile anterioare indicau că fusese declanșată o operațiune de căutare după ce un suspect fugise de la fața locului pe jos, scrie The Independent.
O înregistrare video distribuită de postul TV100 din Turcia ar fi surprins atacatorul în timp ce ținea o pușcă, imediat după ora locală 8:00. În imagini, bărbatul este văzut mai întâi mergând rapid pe o stradă liniștită spre școală, cu arma într-o mână, înainte de a alerga ulterior în direcția opusă, a relatat publicația.
O altă perspectivă îl arată pe suspect, îmbrăcat cu un tricou verde, o jachetă și pantaloni închiși la culoare, în timp ce virează la un colț și umblă la armă.
Un număr mare de părinți s-au adunat ulterior, în această dimineață, la școală. Au izbucnit conflicte minore cu forțele de securitate în timpul panicii.
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