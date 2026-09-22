Observator » Ştiri externe » Mai mulți elevi răniți, după ce un suspect a deschis focul într-o școală din Manisa, Turcia

Video Mai mulți elevi răniți, după ce un suspect a deschis focul într-o școală din Manisa, Turcia

Mai mulți elevi răniți, după ce un suspect a deschis focul într-o școală din Manisa, Turcia Suspectul din Manisa - X
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor M.P. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 22.09.2026, 10:43 | Modificat la 22.09.2026, 10:42

Cel puțin opt persoane au fost rănite într-un atac armat în fața unui liceu din Turcia. Un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea Liceului Profesional și Tehnic Anatolian İnci Üzmez, din provincia vestică Manisa, cu puțin timp înainte de ora locală 8:00, marți dimineață, au anunțat autoritățile.

Răniții au fost transportați de urgență la spital, iar cel puțin o persoană se afla în stare critică, potrivit informațiilor din presa locală. Echipele de securitate și cele medicale se află la fața locului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Suspectul, reținut

Un suspect a fost reținut de forțele locale de securitate. Informațiile anterioare indicau că fusese declanșată o operațiune de căutare după ce un suspect fugise de la fața locului pe jos, scrie The Independent.

O înregistrare video distribuită de postul TV100 din Turcia ar fi surprins atacatorul în timp ce ținea o pușcă, imediat după ora locală 8:00. În imagini, bărbatul este văzut mai întâi mergând rapid pe o stradă liniștită spre școală, cu arma într-o mână, înainte de a alerga ulterior în direcția opusă, a relatat publicația.

O altă perspectivă îl arată pe suspect, îmbrăcat cu un tricou verde, o jachetă și pantaloni închiși la culoare, în timp ce virează la un colț și umblă la armă.

Un număr mare de părinți s-au adunat ulterior, în această dimineață, la școală. Au izbucnit conflicte minore cu forțele de securitate în timpul panicii. 

Pe acelaşi subiect

 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

M.P.
Like
atac armat scoala turcia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.