Răspunsul lui Nicuşor Dan pentru investitorii americani care l-au întrebat, îngrijoraţi, când vom avea guvern

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, că investitorii americani erau îngrijoraţi de situaţia politică din România şi l-au întrebat când vom avea un nou Guvern. Şeful statului le-a explicat că, dincolo de disputele politice, există multă rezonabilitate atunci când vine vorba despre chestiunile importante.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat luni cu reprezentanţi ai companiilor, băncilor şi fondurilor de investiţii americane care investesc în obligaţiuni româneşti şi le-a răspuns îngrijorărilor legate de situaţia politică, mai mari decât cele legate de situaţia financiară.

"Am avut azi o întâlnire cu românii din sectorul tehnologic din Statele Unite. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Statele Unite, prezentându-le oportunităţi pentru România. Am avut o întâlnire cu oameni din zona financiară, organizată de J.P. Morgan, instituţii financiare care împrumută România, pentru a le spune pe unde suntem", a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă aceştia s-au interesat de ce România nu are guvern, Nicuşor Dan a răspuns afirmativ. "A fost o discuţie cu reprezentanţi ai companiilor, băncilor, fondurilor de investiţii care investesc în obligaţiuni româneşti, la un nivel mai înalt decât cele care au loc în mod curent la Bucureşti. Şi bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică.

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Domnul ministru (Alexandru) Nazare şi domnul (Radu) Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiar stăm foarte bine faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns - în esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică", a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele Dan a recunoscut că a făcut unele estimări pentru investitorii americani privind perioada în care România va avea un guvern, dar a refuzat să le facă publice.