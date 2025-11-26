Video Ţara în care femicidul va fi pedepsit cu închisoare pe viaţă. Parlamentul a adoptat proiectul de lege
Italia va pedepsi femicidiul cu închisoarea pe viaţă. Parlamentul a adoptat proiectul de lege care modifică legislația italiană chiar de ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
Inițiativa a fost susținută și de premierului italian Giorgia Meloni care a spus că este un fenomen intolerabil, care încalcă libertatea.
Până la finalul lunii septembrie a acestui an, 73 de femei au fost ucise în Italia de soţi sau foşti parteneri.
