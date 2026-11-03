Ţara în care fiecare bebeluş născut săptămâna aceasta primeşte 2.000 de euro

Bebelușii născuți în Muntenegru, în această săptămână, vor primi un cadou de 2.000 de euro sub forma unui depozit de economii, scrie Blic .

Campania "Primul pas către un viitor sigur" a ajuns la cea de-a 23-a ediție și promovează educația financiară, siguranța economică și obiceiul de a pune bani deoparte.

"Prin această inițiativă, pe care o desfășurăm de aproape 25 de ani, sprijinim familiile și îi încurajăm pe cei mici să descopere importanța economisirii și a unui comportament responsabil față de bani încă de la o vârstă fragedă", a declarat guvernatoarea Băncii Centrale a Muntenegrului, Irena Radovic.

Cum sunt împărțiți cei 2.000 de euro

Suma este oferită de două instituții. Banca Centrală a Muntenegrului va contribui cu 1.000 de euro, iar banca la care părinții deschid un cont de economii pe numele copilului va depune încă 1.000 de euro.

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Astfel, fiecare nou-născut va avea în cont 2.000 de euro. Banii vor fi păstrați într-un depozit cu o perioadă de un an. La finalul acesteia, părinții pot retrage suma sau pot alege să continue economisirea.

De la lansarea campaniei, 2.926 de copii din Muntenegru au primit primul lor depozit de economii. Pentru această inițiativă, Banca Centrală și băncile comerciale au alocat împreună peste 1,3 milioane de euro.