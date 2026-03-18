Războiul din Iran, ziua a 19-a. Israelul l-a ucis şi pe ministrul iranian al serviciilor secrete, Esmail Khatib, într-un atac în timpul nopții, după ce ieri alți doi înalți lideri iranieni, Ali Larijani și Aziz Nasirzadeh, au fost eliminați. Decesele lor au fost confirmate de Teheran. Între timp, Iranul a amenințat că va ataca infrastructura de petrol și gaze a unor țări din Golful Persic. De partea cealaltă, Trump a amenințat că SUA ar putea renunța la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Prețul petrolului Brent a urcat după masă la 109 dolari barilul, iar cel american WTI a ajuns la peste 99 de dolari. Israelul a lansat o serie nouă de atacuri asupra capitalei Libanului, Beirut, continuând ofensiva împotriva Hezbollah. O explozie a distrus complet o clădire din centrul financiar al orașului.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 17:35
Război în Iran. Israel anunţă că a ucis un alt oficial iranian de rang înalt
18.03.2026, 18:06

Aeroportul Ben Gurion, lovit de resturi ale rachetelor iraniene. Un avion a luat foc

Aeroportul internațional Ben Gurion, din apropierea Tel Avivului, a fost lovit de resturi provenite de la rachetele iraniene interceptate miercuri dimineață, a declarat miercuri armata pentru AFP. 

Potrivit presei israeliene, trei avioane private au fost avariate, dintre care unul a luat foc, iar celelalte au suferit pagube minore. Armata israeliană a ridicat ordinul de cenzură asupra incidentului, fără a preciza ora exactă a lansării rachetei. 

18.03.2026, 17:22

Qatarul condamnă atacul asupra zăcământului de gaze South Pars. Iranul amenință cu represalii

Qatarul a condamnat atacul asupra instalațiilor iraniene de gaze South Pars/North Dome, iar relatările media indică implicarea Israelului, în timp ce Iranul amenință cu represalii, transmite AFP. 

Qatarul a criticat bombardamentul asupra instalațiilor iraniene care deservesc zăcământul de gaze naturale South Pars/North Dome, împărțit între Iran și Qatar.

"Țintirea de către Israel a instalațiilor legate de zăcământul de gaze iranian South Pars, care este o prelungire a zăcământului qatarez, este o acțiune periculoasă și iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune.", a scris Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez pe X.  

El a adăugat: "Țintirea infrastructurilor energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice mondiale, a populației din regiune și a mediului înconjurător."

Părți ale instalațiilor din zona orașului-port Kangan și uzinele petrochimice din Asaluyeh au fost lovite, iar televiziunea iraniană a raportat că acestea au fost atacate de "proiectile ale inamicului americano-sionist". Deși nu este clar dacă atacul a fost efectuat de SUA sau Israel, relatările mass-media și mesajul oficialului din Qatar indică Israelul, posibil în coordonare cu Washington.

18.03.2026, 17:17

Trump amenință că SUA ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea renunța la încercările de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran ca răspuns la loviturile americano-israeliene.

Președintele Donald Trump a scris într-o postare pe rețeaua sa Truth Social: "Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am "termina" cu ce a mai rămas din Statul Terorist Iran și am lăsa Țările care o folosesc, noi nu, răspunzătoare de așa-zisa "Strâmtoare"? Asta i-ar băga în priză, chiar rapid, unii din "Aliații" noștri care nu reacționeazăPreşedintele DJ".

Liderul de la Casa Albă este iritat de refuzul principalilor aliați NATO, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini SUA în redeschiderea căii maritime vitale pentru 20% din transporturile internaționale de petrol și gaze naturale lichefiate.

AFP remarcă că afirmațiile lui Trump au fost contradictorii: marți a spus că refuzul multor țări din NATO de a se alătura Statelor Unite este "o greșeală într-adevăr stupidă", apoi a dat asigurări că americanii nu au nevoie de ajutor, iar mai apoi a adăugat că "un pic de ajutor" ar fi util pentru deblocarea strâmtorii.

În paralel, forțele SUA au lansat bombe anti-buncăr asupra unor instalații de rachete iraniene din apropiere. 

18.03.2026, 17:14

Iranul confirmă moartea ministrului iranian al informaţiilor, ucis de Israel

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a confirmat că ministrul informațiilor, Esmail Khatib, a fost ucis. "Asasinarea lașă a dragilor mei colegi Esmaeil Khatib, Ali Larijani și Aziz Nasirzadeh, împreună cu unii membri ai familiilor lor și membri ai echipei care îi însoțeau, ne-a îndoliat" a scris el pe X.

18.03.2026, 16:31

Iranul amenință că va ataca infrastructura energetică a unor țări din Golful Persic

Iranul a avertizat țările din jurul Golfului Persic că mai multe instalații energetice sunt acum "ținte legitime", după ce Israelul a atacat gigantul zăcământ de gaze South Pars, transmite agenția Bloomberg.

"Facilitățile din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt pe lista instalațiilor care pot fi lovite de rachete", a relatat agenția semi-oficială iraniană Tasnim miercuri.

Iranul a avertizat că atacurile asupra infrastructurii sale energetice "nu vor rămâne fără răspuns".

Un oficial israelian, vorbind sub protecția anonimatului, a confirmat atacul asupra South Pars, zăcământ împărțit între Iran și Qatar. Acesta reprezintă cel mai recent exemplu al implicării altor țări din Orientul Mijlociu în conflictul început pe 28 februarie.

Reprezentantul Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari, a declarat că țintirea South Pars de către Israel "este un pas periculos și iresponsabil".

Ca urmare a avertismentului iranian, cotația petrolului Brent a urcat peste 108 dolari pe baril, continuând creșterea prețurilor de la începutul conflictului.

Zăcământul South Pars/North Dome, împărțit între Iran și Qatar, este cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume și furnizează aproximativ 70% din necesarul de gaze al Iranului. 

18.03.2026, 16:08

AIEA: Nu știm dacă noua facilitate nucleară din Isfahan este operațională

Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu poate confirma stadiul noii instalații subterane de îmbogățire a uraniului din Isfahan, în contextul tensiunilor crescute din regiune. Directorul AIEA, Rafael Grossi, spune că inspectorii nu au reușit să finalizeze o inspecție după izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel. 

"Este subterană, dar nu am vizitat-o încă", a declarat Rafael Grossi, aflat la Washington pentru discuții cu oficiali ai administrației conduse de Donald Trump.

Potrivit șefului AIEA, inspectorii au ajuns la Isfahan în iunie, dar au fost nevoiți să își anuleze vizita după atacurile care au vizat complexul nuclear, la începutul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel.

În lipsa unei inspecții complete, agenția ONU nu poate stabili dacă instalația este operațională.

"Sunt multe întrebări pe care le vom elucida abia atunci când vom putea să ne întoarcem", a mai explicat Rafael Grossi.

18.03.2026, 15:25

Iranul a executat un cetăţean suedez

Iranul a executat un cetățean suedez miercuri, a declarat ministrul de externe al Suediei, adăugând că l-a convocat pe ambasadorul iranian la Stockholm pentru a condamna decizia, relatează Reuters.

Persoana, al cărei nume nu a fost făcut public, a fost arestată în Iran în iunie anul trecut, iar Suedia a ridicat în mod repetat acest caz în discuțiile cu oficialii iranieni, a declarat şefa diplomaţiei suedeze, Maria Malmer Stenergard. 

Conform relatărilor agenției Mizan, Iranul a executat un bărbat cu dubla cetățenie suedeză-iraniană, identificat ca Kourosh Keyvani, după ce a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului.  

"Pedeapsa cu moartea este o sancțiune inumană, crudă și ireversibilă. Suedia, împreună cu restul UE, condamnă aplicarea acesteia în toate circumstanțele", a declarat Stenergard.

Malmer Stenergard a mai afirmat că procedurile judiciare premergătoare execuţiei nu au respectat standardele unui proces echitabil. 

18.03.2026, 14:48

Preţul de tranzacţionare al petrolului

Prețul de tranzacționare al petrolului Brent a revenit miercuri dimineața peste pragul de 105 dolari barilul și a urcat în cursul zilei până la 106 dolari barilul. Și prețul petrolului american WTI a urcat, fiind cotat în cursul zilei la 97 de dolari barilul.

18.03.2026, 14:46

Iran pregăteşte bombardarea facilităţilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite

Iranul a lansat un mesaj urgent de avertizare prin care cere civililor să părăsească rapid zonele din apropierea facilităţilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite.

18.03.2026, 14:16

IDF anunţă că va lovi miercuri podurile de peste fluviul Litani, în sudul Libanului

Armata israeliană a anunţat miercuri că se pregăteşte să bombardeze podurile de peste fluviul Litani, în sudul Libanului la circa 30 km de frontiera cu Israel, pentru a tăia orice ajutor către mişcarea şiită libaneză Hezbollah în regiune, transmite AFP.

"Pentru a împiedica transferul de întăriri şi de arme, armata israeliană are intenţia de a lovi căile de trecere a fluviului Litani începând din această după-amiază", a declarat purtătorul de cuvânt de limbă arabă al armatei, Avichay Adraee.

"Pentru securitatea voastră, trebuie să continuaţi să vă deplasaţi" spre zona situată mai la nord, dincolo de fluviul Zahrani, "şi să vă abţineţi de la orice deplasare spre sud, care v-ar putea pune în pericol vieţile", a adăugat purtătorul de cuvânt într-un mesaj pe X.

18.03.2026, 13:34

Kremlinul condamnă "asasinarea" liderilor iranieni de către SUA şi Israel

Kremlinul a condamnat miercuri ceea ce a numit "asasinarea" liderilor iranieni în atacurile aeriene americano-israeliene, la o zi după ce agenţia de presă semioficială iraniană Fars a confirmat că Ali Larijani, unul din consilierii principali ai defunctului ghid suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis la Teheran, relatează Reuters. "Condamnăm cu fermitate vătămarea sănătăţii şi, cu atât mai mult, asasinarea reprezentanţilor conducerii Iranului suveran şi ai altor ţări", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa zilnică de presă.

18.03.2026, 13:32

Franța, despre pretențiile Israelului față de Liban: Dezarmarea Hezbollah în trei zile, nerezonabilă

Trimisul special al Franței în Liban, Jean-Yves Le Drian, consideră cerea Israelului față de guvernul libanez, de dezarmare a grupării Hezbollah drept nerezonabile, pe fondul bombardamentelor cu care se confruntă Libanul, subliniind că negocierile rămân singura soluție. Jean-Yves Le Drian a punctat că Israelul nu a reușit să elimine capacitatea militară a Hezbollah nici în perioada îndelungată ocupații a Libanului, argumentând că nu este rezonabilă cererea de dezarmare rapidă. "Israelul a ocupat Libanul pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu a reușit să eradicheze capacitatea militară a Hezbollah. Acum nu pot cere guvernului libanez să facă această muncă în trei zile sub bombardament", a spus oficialul francez, într-o intervenție la FranceInfo. 

18.03.2026, 13:06

Israel, mesaje de avertisment pentru libanezi de pe un număr românesc

Potrivit rezidenţilor din oraşul libanez Tyre, unul dintre mesajele de alertă transmis de Israel, prin care erau îndemnaţi să îşi părăsească locuinţele, a venit de pe un telefon cu număr din România, informează The Guardian. Numere cu prefixe aleatorii au început să sune la telefoanele locuitorilor din Tyre, spunându-le să plece. "Sunteți în apropierea instalațiilor Hezbollah. Aveți grijă, a fi la sud de râul Zahrani vă pune viața în pericol", a repetat o voce robotică la telefonul unui locuitor, apelând de la un număr românesc.

 

18.03.2026, 12:47

Israel anunţă că l-a ucis pe Esmail Khatib, ministrul iranian al Informaţiilor

Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că Esmail Khatib, ministrul iranian al Informaţiilor, a fost ucis în urma atacului IDF de noaptea trecută. Iranul nu a confirmat deocamdată această informaţie. Katz a precizat că decizia atacului a fost luată de el împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, fără a mai fi nevoie de alte aprobări.

18.03.2026, 11:56

Israel a încercat să-l asasineze pe Esmaeil Khatib, ministrul iranian al Informaţiilor

Două surse de rang înalt din domeniul securităţii din Israel au declarat pentru The Jerusalem Post, sub protecţia anonimatului, că IDF a încercat să-l asasineze pe Esmaeil Khatib, ministrul iranian al Informaţiilor. Una dintre surse a spus că atacul ar fi avut succes, deşi nu sunt confirmate oficial rezultatele acţiunii de noapte trecută, în timp ce cealaltă sursă a confirmat doar că atacul a avut loc, fără a oferi alte detalii despre operaţiunea IDF.

18.03.2026, 11:44

Emiratele Arabe Unite anunţă măsuri de sprijinire a băncilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Banca Centrală din Emiratele Arabe Unite (CBUAE) a prezentat măsuri pentru a ajuta la sporirea lichidităţilor băncilor, marcând cea mai importantă decizie politică începând din pandemie, în condiţiile în care economiile din Golf sunt afectate de criza din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Băncile din Emiratele Arabe Unite (EAU), care au înregistrat scăderi semnificative ale acţiunilor după începerea războiului din Iran, au revenit miercuri pe creştere, Emirates NBD şi Abu Dhabi Islamic Bank au urcat cu peste 6%, în timp ce Abu Dhabi Commercial Bank înregistra un avans de peste 5%. Acţiunile First Abu Dhabi Bank au scăzut cu aproximativ 1%.

18.03.2026, 10:59

În Arabia Saudită au fost interceptate două drone care vizau cartierul diplomatic din Riad

Autorităţile saudite au comunicat miercuri că au fost interceptate două drone vizând cartierul diplomatic din capitala Riad, în timp ce Iranul îşi continuă loviturile de represalii asupra ţărilor vecine din Golf, relatează AFP.

Două drone au fost doborâte în timp ce "se apropiau de cartierul ambasadelor" din Riad, a indicat Ministerul Apărării saudit pe platforma X. Autorităţile saudite informaseră anterior despre interceptarea mai multor drone într-o provincie din sudul ţării, precum şi o rachetă balistică în apropiere de baza aeriană Prinţul Sultan, la sud-est de Riad.

18.03.2026, 10:40

Iranul afirmă că e puţin probabil să-şi schimbe doctrina nucleară

Poziţia Iranului faţă de dezvoltarea armelor nucleare nu se va schimba semnificativ, a declarat ministrul de externe Abbas Araqchi pentru postul Al Jazeera, în declaraţii transmise miercuri de presa iraniană, subliniind că noul lider suprem iranian nu şi-a exprimat încă public opinia pe această temă, relatează Reuters.

18.03.2026, 10:33

Netanyahu dezminte zvonurile privind decesul său

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat zvonurile care circulă pe rețelele de social media despre moartea sa, pe fondul războiului în curs de desfășurare cu Iranul, relatează miercuri dpa. Într-o înregistrare video postată marți pe platforma X, șeful guvernului israelian apare alături de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Acesta îi spune în glumă că președintele american Donald Trump i-a cerut să verifice dacă Netanyahu este bine.

"Da, Mike, da. Sunt în viață", îi răspunde zâmbind Netanyahu. Referindu-se la speculațiile devenite virale că ar avea șase degete, alimentate de videoclipuri generate de inteligența artificială (AI), Netanyahu face dovada în fața camerei de filmat că strânge mâini "cu cinci degete la fiecare mână".

18.03.2026, 10:08

Războiul Israelului în Liban riscă să provoace la o "criză a migraţiei de durată"

Războiul din Orinetul Mijlociu riscă să conducă la o "criză a migraţiei de durată", avertizează ministrul rutc de Externe Hakan Fidan, care insistă asupra situaţiei din Liban, unde peste un milion de oameni au fost deplasaţi de la începutul războiului, relatează AFP. "Dacă războiul şi ocupaţia se extind, este posibil ca acest lucru să se transforme într-o criză a migraţiei de durată, cu oameni care caută refugiu în afara frontierelor ţării lor", a subliniat marţi, la Ankara, Hakan Fidan, într-o conferinţă de presă comună cu omoloaga sa din Canada Anita Anand.

18.03.2026, 08:16

Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel

Iranul a anunțat că a executat unui bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, potrivit agenției de știri Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian. Autoritățile l-au identificat pe acesta drept Kurosh Keyvani, susținând că ar fi colaborat cu serviciile de informații israeliene, titrează Reuters.

Conform sursei citate, bărbatul a fost găsit vinovat de furnizarea de fotografii și informații sensibile despre locații strategice din Iran către Mossad, agenția de informații externă a Israelului. Execuția a fost confirmată miercuri, fără a fi oferite detalii suplimentare despre momentul sau modalitatea exactă a punerii în aplicare a sentinței.

18.03.2026, 08:01

Preţul petrolului din Oman a depăşit 150 de dolari pe baril

Preţul petrolului din Oman a depăşit 150 de dolari pe baril, în contextul în care cumpărătorii din întreaga lume caută surse alternative la producătorii din Golf. Preţurile au crescut şi pentru ţiţeiul din Norvegia şi Kazahstan, informează Financial Times.

18.03.2026, 06:49

18.03.2026, 06:49

Garda Revoluționară Islamică afirmă că atacurile asupra Tel Avivului au fost o "răzbunare"

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a transmis că rachetele sale au "lovit cu succes peste 100 de ținte militare și de securitate din inima" Israelului, ca răspuns la uciderea lui Larijani și a însoțitorilor săi. Rachetele trase de Iran ar fi purtat muniţie cu dispersie, potrivit Reuters.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri Fars, IRGC a afirmat că aceste obiective au fost lovite din cauza "prăbușirii sistemului de apărare multistratificat și ultramodern" al Israelului, potrivit Al Jazeera. IRGC a declarat că a folosit rachete Khorramshahr 4, Qadr, Emad și Khybershakan în atacul de "răzbunare". Serviciile de urgență din Israel au transmis că un bărbat și o femeie au fost uciși de fragmentele explozive căzute în Ramat Gan, în districtul Tel Aviv.

18.03.2026, 06:47

Un proiectil iranian a căzut în apropierea sediului armatei australiene la sud de Dubai

Premierul australian Anthony Albanese a afirmat miercuri că un "proiectil iranian" a căzut în apropierea sediului armatei australiene în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite, adăugând că nu s-au înregistrat răniţi, notează AFP. Miercuri devreme, un "proiectil iranian a căzut" în apropierea bazei Al Minhad "pe care Australia o deţine în Emiratele Arabe Unite", a declarat jurnaliştilor şeful guvernului.

"Pot confirma că niciun australian nu a fost rănit şi toată lumea este în perfectă siguranţă", a adăugat el. Proiectul a căzut miercuri la 09:15, ora Sydney (marţi, 22:15 GMT), provocând "pagube minore" locuinţelor şi unui centru medical, a precizat liderul australian. Baza aeriană Al Minhad, situată la 24 de kilometri sud de Dubai, găzduieşte trupe australiene din 2003 şi serveşte drept principal centru pentru operaţiunile militare australiene în Orientul Mijlociu. Până la 80 de australieni sunt staţionaţi permanent acolo, potrivit armatei.

Aceasta a mai fost vizată de un atac cu drone iraniene, fără a face răniţi, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a susţinut atacurile americano-israeliene, dar a exclus trimiterea de nave de război. Potrivit Canberrei, 115.000 de cetăţeni australieni se află în Orientul Mijlociu.

18.03.2026, 06:46

Centrala nucleară de la Bushehr a fost lovită, fără daune

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un "proiectil" marţi seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii sau răniţi, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), notează AFP. Agenţia ONU cu sediul la Viena, în Austria, "a fost informată de Iran că un proiectil a lovit instalaţiile centralei nucleare Bushehr marţi seara. Nu au fost raportate daune la centrală şi nici răniţi în rândul personalului", a precizat AIEA pe contul său de X.

Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, "reiterează apelul său la reţinere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear", a adăugat aceasta. Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operaţională din Iran, are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.

18.03.2026, 06:45

Rusia furnizează imagini din satelit și tehnologie de drone Iranului

Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul, furnizând imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită a dronelor pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru WSJ.

18.03.2026, 06:44

Portavionul american Gerald R. Ford se întoarce în port după incendiul de la bord

Portavionul USS Gerald R. Ford părăsește lupta cu Iranul și se întoarce în port, a declarat un oficial american familiarizat cu situația pentru Bloomberg, după ce un incendiu a izbucnit în zona spălătoriei sale, soldat cu răni care nu le pun viața în pericol. Portavionul va călători de la locația sa actuală din Marea Roșie până în Golful Souda, pe insula grecească Creta, potrivit oficialului, care a cerut să nu fie identificat în discuțiile despre mișcări care nu sunt publice. Nava s-a oprit în Golful Souda la sfârșitul lunii februarie, în drum spre Marea Roșie.

Un purtător de cuvânt al Marinei SUA a refuzat să comenteze cu privire la starea portavionului sau dacă distrugătoarele cu rachete ghidate care însoțesc portavionul Ford vor rămâne în regiune. Un oficial al apărării, care a cerut, de asemenea, să nu fie identificat, a declarat că grupul de atac al portavionului Ford va continua să opereze în Marea Roșie.

18.03.2026, 06:42

Înmormântarea lui Ali Larijani, la Teheran

Înmormântarea lui Ali Larijani, o ceremonie funerară comună cu a celor peste 100 de marinari de la bordul distrugătorului iranian scufundat de Statele Unite, va avea loc la Teheran, miercuri, la ora locală 13:30 (12:00, ora României).

18.03.2026, 06:41

IDF anunţă un nou val de bombardamente împotriva Hezbollah, în sudul Libanului

IDF a lansat un val de lovituri care au vizat infrastructura organizației teroriste Hezbollah în sudul Libanului. În urma evacuării locuitorilor orașului Tyr din sudul Libanului și ca răspuns la tirurile de rachete către teritoriul israelian, IDF a lansat un val de lovituri care vizează infrastructura organizației teroriste Hezbollah în sudul Libanului.

 

razboi iran iran sua statele unite israel atac bombardament
