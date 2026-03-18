Qatarul condamnă atacul asupra zăcământului de gaze South Pars. Iranul amenință cu represalii

Qatarul a condamnat atacul asupra instalațiilor iraniene de gaze South Pars/North Dome, iar relatările media indică implicarea Israelului, în timp ce Iranul amenință cu represalii, transmite AFP.

"Țintirea de către Israel a instalațiilor legate de zăcământul de gaze iranian South Pars, care este o prelungire a zăcământului qatarez, este o acțiune periculoasă și iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune.", a scris Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez pe X.

El a adăugat: "Țintirea infrastructurilor energetice reprezintă o amenințare la adresa securității energetice mondiale, a populației din regiune și a mediului înconjurător."

Părți ale instalațiilor din zona orașului-port Kangan și uzinele petrochimice din Asaluyeh au fost lovite, iar televiziunea iraniană a raportat că acestea au fost atacate de "proiectile ale inamicului americano-sionist". Deși nu este clar dacă atacul a fost efectuat de SUA sau Israel, relatările mass-media și mesajul oficialului din Qatar indică Israelul, posibil în coordonare cu Washington.