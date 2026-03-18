Iranul amenință că va ataca infrastructura energetică a unor țări din Golful Persic
Iranul a avertizat țările din jurul Golfului Persic că mai multe instalații energetice sunt acum "ținte legitime", după ce Israelul a atacat gigantul zăcământ de gaze South Pars, transmite agenția Bloomberg.
"Facilitățile din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt pe lista instalațiilor care pot fi lovite de rachete", a relatat agenția semi-oficială iraniană Tasnim miercuri.
Iranul a avertizat că atacurile asupra infrastructurii sale energetice "nu vor rămâne fără răspuns".
Un oficial israelian, vorbind sub protecția anonimatului, a confirmat atacul asupra South Pars, zăcământ împărțit între Iran și Qatar. Acesta reprezintă cel mai recent exemplu al implicării altor țări din Orientul Mijlociu în conflictul început pe 28 februarie.
Reprezentantul Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari, a declarat că țintirea South Pars de către Israel "este un pas periculos și iresponsabil".
Ca urmare a avertismentului iranian, cotația petrolului Brent a urcat peste 108 dolari pe baril, continuând creșterea prețurilor de la începutul conflictului.
Zăcământul South Pars/North Dome, împărțit între Iran și Qatar, este cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume și furnizează aproximativ 70% din necesarul de gaze al Iranului.