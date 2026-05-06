SUA anunță că operațiunea împotriva Iranului s-a încheiat. Marco Rubio: "Armata lor a dispărut complet"

Donald Trump schimbă strategia în conflictul cu Iranul și anunță că oprește operațiunea sa de ghidare a navelor blocate prin strâmtoarea Ormuz. Decizia dă răgaz Iranului să revină la masa negocierilor și să accepte un acord, bineînțeles, în termenii Washingtonului! În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că operațiunea lansată în luna februarie împotriva Iranului s-a încheiat.

"Operațiunea va fi suspendată pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă un acord cu Iranul poate fi finalizat și semnat", a scris președintele american Donald Trump.

Întreruperea temporară a misiunii de ghidare a navelor blocate prin strâmtoarea Ormuz e menită să testeze șansele unui acord cu Iranul, după cum Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa socială. Înainte de a da vestea, liderul american minimaliza conflictul.

"Suntem într-o mică încăierare pe plan militar. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio șansă. [...] Ei joacă la cacealma, dar, permiteți-mi să vă spun, vor să ajungă la o înțelegere. Și cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet", a spus președintele SUA, Donald Trump.

De la Casa Albă, secretarul de stat american a îndemnat regimul de la Teheran să ridice steagul alb.

"Iranienii trebuie să accepte realitatea, să se așeze la masa negocierilor și să fie de acord cu anumite condiții care sunt avantajoase și pentru ei, dar care sunt benefice și pentru întreaga lume", a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Decizia de a suspenda operațiunea a fost luată la solicitarea Pakistanului, dar și a altor țări pe care liderul american nu le-a nominalizat. Lovirea unei nave de marfă în strâmtoarea Ormuz chiar în timpul conferinței lui Rubio a cântărit și ea la hotărârea finală.

"Sunt țări, nave care nu au nimic de-a face cu toate acestea și, totuși, sunt prinse la mijloc și sechestrate. [...] Sunt ținte ușoare, sunt izolați, înfometați, vulnerabili. Cel puțin zece marinari au murit deja ca urmare a acestui fapt", a mai spus Marco Rubio.

Rubio a mai anunțat că operațiunea lansată în luna februarie împotriva Iranului s-a încheiat.

"Noi ripostăm doar dacă suntem atacați primii. 'Proiectul Libertate' este o operațiune defensivă", a mai explicat Marco Rubio.

Iranul susține, însă, că operațiunea nu este umanitară, ci militară. Regimul de la Teheran pretinde în continuare 2 milioane de dolari de la orice navă care vrea să treacă prin strâmtoare. Într-o situație dificilă sunt și patru români, blocați de două săptămâni pe o navă sechestrată de Iran. Israelul susține că este pregătit să-și desfășoare toate Forțele Aeriene împotriva Iranului dacă este necesar.

Mario Tohăneanu

