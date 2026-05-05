Serviciile americane: Programul nuclear al Iranului a suferit daune limitate în urma atacurilor SUA-Israel

Evaluările serviciilor de informații americane indică faptul că timpul de care ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat din vara trecută, când analiștii estimau că un atac americano-israelian împinsese acest termen până la aproximativ un an, relatează Reuters.

Evaluările privind programul nuclear al Teheranului au rămas, în linii mari, neschimbate chiar și după două luni de război pe care președintele SUA, Donald Trump, l-a lansat, în parte, pentru a împiedica Republica Islamică să dezvolte o bombă nucleară, scrie Reuters.

Cele mai recente atacuri americane și israeliene, începute pe 28 februarie, s-au concentrat pe ținte militare convenționale, însă Israelul a lovit și o serie de instalații nucleare importante.

Faptul că estimările nu s-au modificat sugerează că, pentru a încetini semnificativ programul nuclear al Teheranului, ar fi necesară distrugerea sau eliminarea stocului rămas de uraniu puternic îmbogățit (HEU).

Iranul a blocat traficul prin Strâmtoarea Hormuz

Războiul s-a blocat după ce SUA și Iranul au convenit un armistițiu pe 7 aprilie, pentru a urmări o soluție de pace. Tensiunile rămân ridicate, în condițiile în care ambele părți par profund divizate, iar Iranul a blocat traficul prin Strâmtoarea Hormuz, afectând aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și declanșând o criză energetică globală.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat public că SUA urmăresc să se asigure că Iranul nu va obține o armă nucleară prin negocieri în curs cu Teheranul.

Agențiile de informații americane concluzionaseră, înainte de războiul de 12 zile din iunie, că Iranul ar putea produce suficient uraniu de calitate militară pentru o armă și ar putea construi o bombă în aproximativ trei până la șase luni, au spus două dintre surse, care au dorit să rămână anonime.

După loviturile din iunie ale SUA asupra complexelor nucleare de la Natanz, Fordow și Isfahan, estimările serviciilor americane au împins acest termen la aproximativ nouă luni până la un an, au spus aceleași surse și o altă persoană familiarizată cu evaluările.

Atacurile au distrus sau au avariat grav cele trei instalații de îmbogățire cunoscute ca fiind operaționale la acel moment. Însă agenția nucleară a ONU nu a reușit să verifice unde se află aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%. Se crede că aproximativ jumătate era depozitat într-un complex de tuneluri subterane la Centrul de Cercetare Nucleară din Isfahan, însă acest lucru nu a putut fi confirmat de când inspecțiile au fost suspendate.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică estimează că stocul total de HEU ar fi suficient pentru 10 bombe, dacă ar fi îmbogățit suplimentar.

"În timp ce Operațiunea Midnight Hammer a distrus instalațiile nucleare ale Iranului, Operațiunea Epic Fury a consolidat acest succes, decimând baza industrială de apărare pe care Iranul o folosea ca scut pentru programul său nuclear", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, referindu-se la operațiunea din iunie și la războiul început în februarie.

"Președintele Trump a fost întotdeauna clar că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară, și nu blufează" a mai spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Biroul Directorului Național de Informații nu a răspuns solicitării de comentarii.

Obiectivul cheie al SUA: Oprirea programului nuclear al Teheranului

Oficialii americani, inclusiv Trump, invocă în mod repetat necesitatea eliminării programului nuclear al Iranului ca obiectiv principal al războiului.

"Iranul nu poate fi lăsat niciodată să obțină o armă nucleară. Acesta este scopul acestei operațiuni", a scris vicepreședintele JD Vance pe X, pe 2 martie.

Estimarea neschimbată privind timpul necesar Iranului pentru a construi o astfel de armă reflectă, în parte, focalizarea celei mai recente campanii militare americano-israeliene, au spus sursele.

Deși Israelul a lovit ținte legate de programul nuclear, inclusiv o instalație de procesare a uraniului la sfârșitul lunii martie, atacurile SUA s-au concentrat pe capacitățile militare convenționale, conducerea Iranului și baza sa militar-industrială.

Estimările neschimbate pot reflecta, de asemenea, lipsa unor ținte nucleare majore care să poată fi distruse în mod sigur după acțiunile militare din iunie, potrivit unor analiști.

Eric Brewer, fost analist senior în serviciile de informații americane, care a coordonat evaluări privind programul nuclear al Iranului, a spus că nu este surprinzător că estimările nu s-au modificat, deoarece recentele lovituri americane nu au vizat în mod prioritar ținte nucleare.

„Iranul deține încă tot materialul său nuclear, din câte știm”, a spus Brewer, vicepreședinte al programului de studiu al materialelor nucleare la organizația Nuclear Threat Initiative. „Acest material este probabil depozitat în situri subterane adânci, unde munițiile americane nu pot pătrunde.”

În ultimele săptămâni, oficialii americani au analizat operațiuni riscante care ar putea afecta semnificativ eforturile nucleare ale Iranului. Printre opțiuni se numără raiduri la sol pentru recuperarea HEU despre care se crede că este depozitat în complexul de tuneluri de la Isfahan.

Iranul a negat în mod repetat că urmărește obținerea de arme nucleare. Agențiile de informații americane și AIEA spun că Teheranul a oprit un program de dezvoltare a focoaselor în 2003, deși unii experți și Israelul susțin că anumite componente au fost păstrate în secret.

Posibilul impact al uciderii oamenilor de ştiinţă iranieni

Evaluarea precisă a capacității nucleare a Iranului este dificilă, chiar și pentru cele mai performante servicii de informații din lume, spun experții.

Mai multe agenții de informații americane au analizat independent programul nuclear al Iranului, iar deși există un consens general privind capacitatea Iranului de a construi o armă nucleară, apar și evaluări divergente.

Este posibil ca ambițiile nucleare ale Iranului să fi fost afectate mai mult decât sugerează estimările serviciilor de informații.

Unii oficiali, inclusiv secretarul de stat american Marco Rubio, au susținut că loviturile SUA asupra apărării aeriene iraniene au redus amenințarea nucleară, diminuând capacitatea Iranului de a-și proteja instalațiile în cazul în care ar decide să accelereze procesul de înarmare.

Există și impactul asasinării de către Israel a principalilor oameni de știință din domeniul nuclear ai Iranului.

David Albright, fost inspector nuclear al ONU și conducător al Institute for Science and International Security, a declarat că aceste asasinate au adus un grad semnificativ de incertitudine în capacitatea Teheranului de a construi o bombă funcțională.

"Cred că toată lumea este de acord că cunoașterea nu poate fi bombardată, dar know-how-ul poate fi distrus", a spus el.

