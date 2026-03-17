Live Text Război Iran. Ambasada SUA din Irak, atacată cu drone. Creştere bruscă a preţului petrolului

Preţul petrolului Brent a înregistrat, marţi dimineaţă, o creştere de 2,8%, ajungând la 103,08 dolari (77,50 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat pe pieţele americane a crescut cu aproape 3%, ajungând la 96,25 dolari. Ambasada SUA din Irak a fost lovită de atacuri cu drone, în timp ce Emiratele Arabe Unite îşi redeschid spaţiul aerian în urma ameninţărilor cu rachete din partea Iranului. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran ar putea avea consecinţe majore nu doar asupra preţurilor petrolului, ci şi asupra lanţurilor globale de aprovizionare, inclusiv asupra producţiei de medicamente, avertizează experţi în logistică şi industrie farmaceutică.

de Redactia Observator

la 17.03.2026 06:41
Război Iran. Ambasada SUA din Irak, atacată cu drone. Creştere bruscă a preţului petrolului - Profimedia
17.03.2026, 07:54

Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde"

Noul lider suprem al Iranului a reuşit să evite moartea la doar câteva secunde după ce rachetele americane/israeliene i-au bombardat casa, conform unei înregistrări audio. (DETALII AICI)

17.03.2026, 07:52

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente pot fi urmărite AICI

17.03.2026, 07:51

Emiratele Arabe Unite închid spațiul aerian după atacuri iraniene, în timp ce Israel lovește Teheran

Emiratele Arabe Unite au închis temporar spațiul aerian după ce au interceptat rachete și drone lansate de Iran, în timp ce Israelul a intensificat atacurile asupra Teheranului și a pozițiilor Hezbollah din Liban, transmite AP. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar traficul aerian după ce armata a raportat amenințări directe din partea unor rachete și drone iraniene. Explozii au fost auzite deasupra Dubaiului, în timp ce sistemele de apărare au interceptat proiectilele. Ulterior, autoritățile au anunțat că situația s-a stabilizat, iar zborurile au fost reluate, mai arată AP.

Un nou atac cu dronă a provocat și un incendiu într-un depozit de combustibil din emiratul Fujairah. Pănă acum nu au fost raportate victime. Armata israeliană a anunțat lansarea unui nou val de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran. În același timp au fost atacate poziții ale grupării Hezbollah din Beirut. Loviturile vin în contextul în care Iranul a lansat mai multe salve de rachete către Israel. Au fost vizate Tel Avivul și alte zone strategice.

17.03.2026, 07:14

Trump primeşte 6 variante de finalizare a războiului din Iran în fiecare zi

Oficialii militari au inclus opțiuni în planificarea obișnuită a războiului pentru ca președintele Donald Trump să pună capăt conflictului din Iran, în cazul în care decide să facă acest lucru, au declarat șase persoane familiarizate cu planurile pentru NBC News. Până acum, nu a făcut-o. (DETALII AICI)

17.03.2026, 06:48

Creştere bruscă a preţului petrolului, în primele ore de tranzacţionare din Asia

Preţul petrolului Brent a înregistrat, marţi dimineaţă, o creştere de 2,8%, ajungând la 103,08 dolari (77,50 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat pe pieţele americane a crescut cu aproape 3%, ajungând la 96,25 dolari, anunţă BBC. Traderii sunt încă în aşteptare pentru semne că transporturile de petrol prin strâmtoarea Hormuz, care a fost blocată, vor continua, precum şi pentru semne că tensiunile se vor calma.

Preţurile petrolului au scăzut uşor luni, după ce au apărut rapoarte conform cărora mai multe nave au navigat în siguranţă prin canal, care a fost ţinta Iranului ca represalii la atacurile SUA şi ale Israelului. Pieţele bursiere din Asia au deschis marţi în uşoară creştere, inclusiv indicii din Japonia şi Coreea de Sud, care depind de petrolul din Golf. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 0,25%, în timp ce bursa Kospi din Coreea de Sud a înregistrat un salt de peste 2,5%. 

Acţiunile din sectorul tehnologic, care reprezintă o parte importantă a indicelui Kospi, au înregistrat, de asemenea, o creştere după ce producătorul de cipuri Nvidia a anunţat o previziune de vânzări de un trilion de dolari pentru 2027 şi o serie de contracte importante cu companii majore.

17.03.2026, 06:47

Ambasada SUA din Irak a fost lovită de atacuri cu drone

Ambasada SUA din Irak a fost lovită de atacuri cu drone, în timp ce Emiratele Arabe Unite îşi redeschid spaţiul aerian în urma ameninţărilor cu rachete din partea Iranului, transmite BBC.
Ambasada SUA din Bagdad a fost ţinta unui val de atacuri cu drone şi rachete, potrivit informaţiilor transmise de Reuters şi Agence France-Presse (AFP). 

Surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene au declarat pentru AFP că acesta a fost "cel mai intens atac de la începutul seriei de atacuri". Ambasada a emis o nouă alertă de securitate pentru cetăţenii americani din Irak cu aproximativ şase ore înainte, în care a avertizat că „miliţiile teroriste aliniate Iranului au atacat în repetate rânduri Zona Internaţională” din centrul Bagdadului.

17.03.2026, 06:47

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz ar putea afecta aprovizionarea cu medicamente generice în SUA

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran ar putea avea consecinţe majore nu doar asupra preţurilor petrolului, ci şi asupra lanţurilor globale de aprovizionare, inclusiv asupra producţiei de medicamente, avertizează experţi în logistică şi industrie farmaceutică, transmite CNBC. Legătura dintre o rută maritimă din Orientul Mijlociu şi farmaciile din Statele Unite este mai directă decât pare. Aproape jumătate dintre medicamentele generice prescrise în SUA provin din India, aproximativ 47% din volum, potrivit lui Rohit Tripathi, vicepreşedinte pentru strategie industrială la compania de software pentru planificarea lanţurilor de aprovizionare RELEX Solutions.

India depinde însă de Strâmtoarea Ormuz pentru aproximativ 40% din importurile sale de petrol. Petrolul este esenţial pentru industria petrochimică, care furnizează materiile prime utilizate în producţia farmaceutică. "Chiar dacă consumatorii americani nu cumpără medicamente direct din Golf, ei se află la capătul unui lanţ de aprovizionare care trece prin această regiune", a spus Tripathi.

Mai multe ingrediente chimice necesare fabricării medicamentelor în India tranzitează frecvent huburi logistice din Golf, precum Dubai sau alte centre din Emiratele Arabe Unite, înainte de a ajunge la producătorii de medicamente. Chiar şi atunci când materiile prime vin direct din China, producţia depinde în mare măsură de produsele petrochimice provenite din statele din Golf. Potrivit lui Steve Blough, strateg şef pentru lanţuri de aprovizionare la firma Infios, perturbările din jurul Strâmtorii Ormuz s-ar putea propaga rapid în lanţurile globale de aprovizionare farmaceutică, ducând la creşterea costurilor şi eventual la lipsuri de medicamente în Statele Unite.

