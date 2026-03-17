Creştere bruscă a preţului petrolului, în primele ore de tranzacţionare din Asia

Preţul petrolului Brent a înregistrat, marţi dimineaţă, o creştere de 2,8%, ajungând la 103,08 dolari (77,50 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat pe pieţele americane a crescut cu aproape 3%, ajungând la 96,25 dolari, anunţă BBC. Traderii sunt încă în aşteptare pentru semne că transporturile de petrol prin strâmtoarea Hormuz, care a fost blocată, vor continua, precum şi pentru semne că tensiunile se vor calma.

Preţurile petrolului au scăzut uşor luni, după ce au apărut rapoarte conform cărora mai multe nave au navigat în siguranţă prin canal, care a fost ţinta Iranului ca represalii la atacurile SUA şi ale Israelului. Pieţele bursiere din Asia au deschis marţi în uşoară creştere, inclusiv indicii din Japonia şi Coreea de Sud, care depind de petrolul din Golf. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 0,25%, în timp ce bursa Kospi din Coreea de Sud a înregistrat un salt de peste 2,5%.

Acţiunile din sectorul tehnologic, care reprezintă o parte importantă a indicelui Kospi, au înregistrat, de asemenea, o creştere după ce producătorul de cipuri Nvidia a anunţat o previziune de vânzări de un trilion de dolari pentru 2027 şi o serie de contracte importante cu companii majore.