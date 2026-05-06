Un elev de 13 ani a împușcat mortal doi angajați într-o școală din Brazilia și a rănit alte două persoane

Un adolescent de 13 ani a împușcat mortal doi angajați și a rănit alte două persoane, inclusiv o fată de 11 ani, marți, relatează France24 .

Un adolescent de 13 ani a împușcat mortal 2 angajați într-o școală din Brazilia și a rănit alte două persoane - Sursa: Captură foto

Incidentul a avut loc la Institutul Sao Jose, o școală gimnazială din Rio Branco, capitala statului Acre, din nord-vestul țării. Autoritățile locale au anunțat că un băiat în vârstă de 13 ani a fost arestat în legătură cu atacul.

Fata rănită a fost împuşcată în picior.

Adolescentul, elev al instituției, a intrat în clădire și a tras mai multe focuri de armă pe un coridor care ducea către biroul directorului, a declarat locotenent-colonelul Felipe Russo, din cadrul poliției militare din Acre. Ulterior, acesta s-a predat forțelor de ordine.

Articolul continuă după reclamă

Și tatăl vitreg al suspectului, proprietarul pistolului de calibrul .380 folosit în atac, a fost arestat.

Poliția a identificat și alți elevi care ar fi putut colabora cu atacatorul, a adăugat Russo.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepționer la un hotel aflat lângă școală, a descris momentele de panică, în care unii elevi au încercat să sară peste zidul care separă cele două clădiri.

"Zidul are șase metri înălțime și doar o persoană a reușit să sară și să se refugieze aici, în hotel. Ceilalți au rămas pe acoperișul școlii, încercând să scape", a spus recepționerul în vârstă de 19 ani, adăugând că a auzit "împușcături și foarte multe țipete".

Imagini difuzate de presa locală arată o femeie evacuată pe targă și scene de disperare în fața școlii, unde oameni plâng și se îmbrățișează.

"În fața acestei tragedii, statul își exprimă cele mai profunde condoleanțe familiilor victimelor, comunității școlare a Institutului Sao Jose și tuturor profesioniștilor din educație afectați de acest eveniment", au transmis autoritățile.

Guvernul statului a anunțat suspendarea cursurilor timp de trei zile în toate școlile și mobilizarea unor echipe de sprijin psihologic pentru elevi și profesori.

Brazilia a înregistrat o creștere accentuată a atacurilor asupra instituțiilor de învățământ în ultimii ani.

În septembrie 2025, doi adolescenți au fost împușcați mortal, iar alți trei au fost răniți într-o școală din statul Ceara, în nord-estul țării.

În octombrie 2023, un atac armat într-o școală din Sao Paulo s-a soldat cu moartea unui elev de 17 ani și rănirea altor trei.

Cu puțin timp înainte, un adolescent a fost ucis și alți trei răniți într-un atac cu cuțitul, în timp ce părăseau o școală din statul Minas Gerais.

În aprilie același an, un bărbat de 25 de ani a intrat într-o creșă din statul Santa Catarina și a ucis patru copii cu vârste între 3 și 7 ani, folosind un topor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰