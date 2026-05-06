Un fost magistrat a depus plângere împotriva soţiei, la o lună de căsătorie: " Am crezut că o să mor"

Nici iubirea nu mai e ce a fost. Un fost magistrat a depus plângere împotriva soţiei sale, la doar o lună de când s-au căsătorit. Italianul susţine că partenera sa de viaţă l-a ameninţat cu un satâr.

„M-a amenințat cu un satâr”. Asta le-a spus poliţiştilor magistratul pensionar, susţinând că totul s-a întâmplat în apartamentul lor din cartierul Parioli din Roma, unde locuia cu soția sa, la aproximativ o lună după nunta lor. Bărbatul în vârstă de șaptezeci și unu de ani a mai povestit că a fost hărțuit continuu în ultimii trei ani ai relației lor. „Am crezut că o să mor, a vrut să mă lovească”.

În urma plângerii, Parchetul a deschis o anchetă asupra femeii de cincizeci de ani de origine albaneză. După ce a îndurat amenințările, relația dintre fostul magistrat, care lucrase la Curtea de Casație, și femeie s-a încheiat.

După ce l-a ameninţat cu satârul de dezosat pui, femeia a plecat, dar nu cu mâinile goale. „Apoi mi-a luat portofelul, cheile de la casă, cheile de la mașină și telefonul. Mi-a furat totul și a fugit”, a explicat el, potrvit Fan Page.

Abia a doua zi bărbatul a reușit să meargă la secția de poliție și să depună o plângere.

