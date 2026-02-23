Tentativele de asasinat, scandalurile și 4 ani de război care l-au încercat pe Zelenski, dar nu l-au doborât

Când tancurile rusești au trecut granița Ucrainei, în februarie 2022, s-a răspândit rapid zvonul că Volodimir Zelenski ar fi fugit din țară. Kievul era bombardat intens, trupele ruse se apropiau, iar liderii europeni se pregăteau pentru ce era mai rău. Atunci, președintele ucrainean a publicat un videoclip filmat cu telefonul, în fața sediului administrației prezidențiale, în care apărea în întuneric alături de cei mai apropiați consilieri și transmitea un mesaj scurt: "Suntem aici".

Înlăturarea lui Zelenski era o parte esenţială a planului Rusiei de a cuceri Ucraina - un proiect pe care Moscova se aştepta să îl finalizeze în câteva zile. El urma să fie capturat sau ucis, dacă nu fugea înainte. O sursă apropiată preşedintelui a declarat pentru CNN că agenţii ruşi închiriaseră apartamente în imediata vecinătate a biroului prezidenţial, cu ordinul de a-l elimina.

La un moment dat, la începutul războiului, circula o glumă că Zelenski a devenit comediant - cariera pe care o urmase înainte de a intra în politică - pentru că nu se temea de bombardamente. În acele zile de început, capacitatea extraordinară de supravieţuire şi umorul lui Zelenski rezumau starea de spirit sfidătoare a ţării. Povestea, aşa cum o spun ucrainenii, este că, atunci când SUA s-au oferit să-l evacueze, Zelenski a replicat: „ Am nevoie de muniţie, nu de o maşină”.

În timp ce Ucraina se pregăteşte să marcheze marţi patru ani de la invazia rusă pe scară largă şi fără să se întrevadă vreun sfârşit pentru război, mesajul lui Zelenski nu s-a schimbat. El este încă acolo, după ce a supravieţuit nu numai unei duzini de tentative de asasinat orchestrate de Rusia, ci şi unui scandal de corupţie de amploare, care anul trecut l-a doborât pe cel mai apropiat consilier al său, Andrii Iermak - care stătea lângă el în acel videoclip de-acum faimos - şi pe doi dintre miniştrii săi de top.

Articolul continuă după reclamă

Comparat cu Winston Churchill

Pentru evaluarea poziţiei în care se găseşte acum Zelenski, CNN a vorbit cu unele dintre persoanele cele mai apropiate de preşedintele ucrainean - inclusiv cu soţia sa şi cu cel care îi scrie discursurile - precum şi cu diplomaţi şi politicieni din Europa şi SUA care au lucrat îndeaproape cu el şi cu administraţia sa.

Mulţi atribuie îi puterea de rezistenţă abilităţilor sale de operator politic, care, alături de discursurile sale inspiraţionale, i-au adus comparaţii cu Winston Churchill. Dar, la fel ca liderul britanic din timpul războiului, care a condus şi el lupta ţării sale împotriva unui inamic mai mare şi mai puternic, Zelenski a făcut paşi greşiţi pe parcurs, iar viitorul său pare din ce în ce mai incert pe măsură ce războiul continuă. Chiar şi printre cei 60% dintre ucraineni care spun că au încredere în Zelenski, doar aproximativ jumătate cred că ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat.

În iulie anul trecut, ucrainenii au ieşit în stradă în cadrul unor proteste rare pe timp de război pentru a se opune planurilor guvernului de a slăbi independenţa organismelor de supraveghere anticorupţie din ţară. Zelenski a fost nevoit să facă o schimbare radicală şi să recunoască furia publică.

El s-a ciocnit în repetate rânduri cu fostul său comandant militar, extrem de popularul general Valerii Zalujni, pe care l-a demis în cele din urmă în 2024, într-o mişcare pe care unii au interpretat-o ca o încercare de a-şi neutraliza principalul rival politic. Mai recent, a trebuit să gestioneze o relaţie dificilă cu un preşedinte american care l-a certat şi umilit în faţa întregii lumi.

Pe tot parcursul acestei perioade, Zelenski a dat dovadă de o combativitate pe care Bartosz Cichocki, ambasadorul Poloniei la Kiev în timpul invaziei ruse, o consideră probabil provenită din copilăria sa petrecută într-una dintre cele mai sărace regiuni ale fostei Uniuni Sovietice. „În timpul copilăriei sale, în Ucraina sovietică, trebuia să-ţi dovedeşti forţa, mai ales dacă erai un băieţel evreu care încerca să demonstreze tuturor din jur că meriţi respect, ceea ce explică multe”, a spus Cichocki. „El nu arată slăbiciune, poate înfrunta puterea superioară, iar asta este necesar când trebuie să te confrunţi cu nemernici precum (preşedintele rus Vladimir) Putin şi (consilierul său Nikolai) Patruşev şi toată cloaca aia”, a spus diplomatul polonez.

Dar, având în vedere că războiul nu dă semne că se va termina, cât timp aceste calităţi îl vor mai putea menţine la putere rămâne o întrebare deschisă.

Succesul unui preşedinte improbabil

La 48 de ani şi după aproape şapte ani de mandat, Zelenski este cea mai tânără persoană care a condus Ucraina independentă. El este, de asemenea, cel mai improbabil lider al ţării. Avocat ca studii, el nu avea experienţă politică înainte de a candida la preşedinţie, petrecându-şi prima jumătate a carierei profesionale în lumea spectacolului. Şi-a făcut un nume în serialul de succes „Servitorul poporului”, în care a jucat rolul unui profesor sărac care devine în mod neaşteptat preşedinte.

Când şi-a anunţat candidatura, mulţi au crezut că este o glumă. Dar au încetat să mai râdă când Zelenski l-a învins pe preşedintele în funcţie, Petro Poroşenko, câştigând peste 73% din voturi.

Înainte de a intra în politică, el îşi construise un imperiu de afaceri cu venituri de zeci de milioane de dolari, ceea ce, potrivit lui Henry Hale, profesor de ştiinţe politice şi afaceri internaţionale la Universitatea George Washington şi coautor al cărţii „The Zelensky Effect” (Efectul Zelenski), a fost o pregătire perfectă pentru funcţia supremă. „Nu cred că a intrat în funcţie ca un naiv. El a înţeles că, dacă vrei să reuşeşti în showbusiness-ul din Ucraina, dacă vrei să apari la televizor, nu ai de ales decât să colaborezi cu oligarhii, pentru că ei controlează toate canalele de televiziune”, a declarat Hale pentru CNN.

De asemenea, se simte în largul său în faţa camerei. Deşi participă la interviuri şi conferinţe de presă, modul său preferat de a comunica cu oamenii este prin mesaje video directe, o idee pe care a avut-o el însuşi, potrivit consilierului său de comunicare şi redactorului discursurilor sale, Dmitro Lîtvîn. „În prima zi, a decis că trebuie să explice oamenilor ce se întâmplă”, povesteşte el. „Acum facem mai puţine, dar preşedintele consideră că este important, pe măsură ce războiul avansează, să explice ce se întâmplă, să le arate oamenilor că este aici şi că face ceva”, a declarat Lîtvîn pentru CNN.

Videoclipurile sunt foarte informale, uneori înregistrate cu telefonul său, în stil selfie. Dar ele au rezonanţă. Soldaţii de pe linia frontului au declarat pentru CNN că sunt entuziasmaţi când unitatea lor este menţionată. El vorbeşte în ucraineană - ceva ce nu i-a venit în mod natural. La fel ca mulţi din estul ţării, Zelenski a crescut vorbind rusa. El şi-a perfecţionat cunoştinţele de limba ucraineană abia la maturitate, după ce a angajat un profesor.

Talent pentru comunicare

Cele mai bune momente ale lui Zelenski ca lider au venit atunci când ţara sa trecea prin unele dintre cele mai întunecate momente. Când a decis să rămână la Kiev în timp ce ruşii se apropiau, pentru mulţi a fost un semn că era un lider în care puteau avea încredere.

Andrii Sîbiha, care era şeful de cabinet adjunct al lui Zelenski în timpul invaziei şi care acum este ministrul afacerilor externe al Ucrainei, se afla în încăpere când Zelenski a luat această decizie. „Avea de ales. Viaţa lui şi a familiei sale sau acceptarea unui ultimatum, aşa-numitul acord de capitulare. A refuzat, iar familia lui a rămas în Ucraina. Apreciez foarte mult puterea şi spiritul lui”, a declarat Sîbiha pentru CNN.

Faptul că soţia lui Zelenski, Olena, împreună cu copiii lor, Oleksandra şi Kirilo, au rămas şi ei acolo, nu a făcut decât să sublinieze acest sentiment.

Olena Zelenska a declarat pentru CNN că a simţit „o teamă acută” în acele prime zile de război. Ulterior, aceasta s-a transformat într-o teamă constantă pe care încearcă să o alunge. „Pentru că altfel, te împiedică să trăieşti normal. Această teamă încearcă uneori să iasă la suprafaţă, dar nu îmi permit să mă gândesc la ea prea mult timp”, a mărturisit Olena Zelenska.

Aproape peste noapte, popularitatea lui Zelensky a crescut de la 37% la 90%. Acesta a fost momentul în care talentul lui Zelenski pentru comunicare a dat roade. Poate că nu ştia cum să fie un lider în timp de război, dar ştia cum să comunice ca unul.

Contrar tuturor pronosticurilor, Ucraina a reuşit să respingă atacul iniţial al Rusiei asupra Kievului şi, în câteva luni, a recucerit mari porţiuni de teritoriu capturate iniţial de Moscova.

Dar succesele Ucrainei s-au oprit după eliberarea oraşului Herson în noiembrie 2022. După ce contraofensiva mult aşteptată din vara anului 2023 nu s-a materializat, Zelenski a început să se confrunte mai deschis cu Zalujni, pe care l-a demis din funcţie la începutul anului 2024.

A urmat o nouă perioadă de impas pe front, până când Kievul, sub noua conducere a generalului Oleksandr Sîrski, a lansat o incursiune surpriză în regiunea Kursk din Rusia, în august 2024. Această mişcare a dat un impuls major moralului Ucrainei şi a încetinit avansul ruşilor de-a lungul frontului de est.

Dar acest impuls nu a durat mult - anul 2025 a fost marcat în principal de ofensiva lentă şi obositoare a Rusiei de-a lungul frontului de 1.200 de kilometri. Impasul continuă şi, pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, Ucraina continuă să lupte de-a lungul frontului. Negocierile de pace par blocate, Rusia menţinându-şi cererile maximaliste pe care Zelenski nu este dispus să le accepte.

"Convins că ştie cel mai bine"

Zelenski a ştiut de la început că Ucraina nu va putea susţine lupta fără ajutorul semnificativ al aliaţilor săi, în special al Statelor Unite. Determinarea sa de a obţine asistenţa pe care consideră că Ucraina o merită a părut, uneori, foarte puternică. Şi de multe ori a funcţionat. Germania, care iniţial era foarte reticentă să se implice în conflict, refuzând să furnizeze arme Kievului, a făcut-o în cele din urmă şi este acum unul dintre cei mai mari susţinători ai ţării.

Lîtvîn, consilierul pe comunicare, a declarat pentru CNN că Zelenski a decis încă de la început să solicite ajutor direct altor naţiuni, nu doar liderilor acestora. „A început să se adreseze direct publicului. Mulţi lideri au început să ajute, nu pentru că le-a cerut el, ci pentru că ceruse poporului lor, iar poporul le-a cerut lor”, a explicat el.

Presiunea publică a devenit şi mai puternică după ce valul iniţial de eliberări ucrainene ale oraşelor din jurul Kievului a dezvăluit atrocităţile comise de Rusia, inclusiv uciderile în masă ale civililor.

Însă autenticitatea şi mesajele puternice care au funcţionat atât de bine în Ucraina şi în întreaga Europă nu au funcţionat în cazul preşedintelui american Donald Trump. Ucraina şi Zelenski personal au fost un subiect toxic pentru Trump. Acuzaţia că Trump a făcut presiuni asupra preşedintelui ucrainean pentru a-l investiga pe rivalul său politic, Joe Biden, în 2019 a dus la prima procedură de destituire a lui Trump.

După revenirea la Casa Albă, Trump a adoptat o poziţie mult mai ostilă faţă de Ucraina decât predecesorul său. El l-a acuzat pe Zelenski că este un dictator şi a sugerat în repetate rânduri că Ucraina, nu Rusia, a început războiul.

În acest context, diplomaţii europeni, precum şi unii congresmeni americani, l-au avertizat pe Zelenski că o vizită la Washington nu este înţeleaptă. Dar Zelenski nu i-a ascultat. „S-a dus la Casa Albă cu ideea că (ucrainenii) au dreptate şi că ei sunt victimele în această situaţie şi că îi vor demonstra acest lucru (lui Trump). Nu a evaluat bine situaţia şi acest lucru l-a costat”, a declarat un diplomat european pentru CNN. „Este încăpăţânat şi convins că ştie cel mai bine. Desigur, fără asta, nu ar fi ajuns unde este astăzi. Dar în unele negocieri, acest lucru pur şi simplu nu funcţionează”, a adăugat diplomatul.

Întâlnirea dezastruoasă, transmisă în direct în întreaga lume, s-a încheiat cu Trump şi vicepreşedintele JD Vance acuzându-l pe Zelenski că nu doreşte pacea şi că nu este suficient de recunoscător Americii.

În timp ce mulţi oficiali au urmărit întâlnirea împietriţi de groază, Zelenski a câştigat laude în Ucraina. Popularitatea lui a crescut, iar Iulia Svîrîdenko, actualul prim-ministr al Ucrainei, a declarat pentru CNN că a fost mândră de Zelenski în acea zi. „El a apărat poziţia poporului ucrainean”, a spus ea.

Nu toată lumea a fost surprinsă de comentariile lui Vance. Aliaţii europeni aveau deja o experienţă bogată în ceea ce priveşte maniera bruscă a lui Zelenski. „Ucrainenii au fost întotdeauna foarte exigenţi şi foarte direcţi, cerând mereu mai mult, mai ales la început”, a declarat diplomatul european pentru CNN. În primele zile ale invaziei pe scară largă, în convorbirile telefonice cu alţi lideri, Zelenski omitea formalităţile obişnuite şi trecea direct la solicitarea de arme suplimentare.

„Erau atacaţi, luptau pentru viaţa lor şi căutau arme”, a explicat diplomatul. „Acest lucru era bine înţeles în Europa, unde ştim cu toţii că luptau şi pentru securitatea noastră. Dacă vii la Kiev, vei vedea că nu este timp pentru mulţumiri... Dar acest lucru este mult mai puţin clar dacă eşti departe, cum ar fi la Casa Albă”, a adăugat el.

Cu toate acestea, de la dezastruoasa întâlnire din Biroul Oval, Zelenski a găsit o modalitate de a comunica cu Trump, potrivit senatorului american Richard Blumenthal, un aliat apropiat al lui Zelenski, care a vorbit cu CNN la Kiev săptămâna aceasta. „Cred că a fost extrem de abil şi perspicace în relaţia cu această administraţie”, a spus Blumenthal. „A învăţat să fie hotărât şi ferm, dar, în acelaşi timp, recunoscător pentru ceea ce face America. Şi cred că este foarte sincer în privinţa asta”, a declarat senatorul american.

Un rollercoaster politic

După patru ani de război, Zelenski se bucură în continuare de un nivel de popularitate la care mulţi lideri pot doar să viseze. Deşi a fluctuat de la începutul războiului, scăzând în timpul contraofensivelor eşuate ale Ucrainei şi a scandalurilor de corupţie, popularitatea sa nu a scăzut niciodată sub 52%, potrivit datelor sondajelor realizate de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev (KIIS).

Când Zelenski a vizitat Praga anul trecut, fiecare minut din programul său a fost planificat meticulos. Nu era timp de pierdut - până când cineva a lăsat să se înţeleagă că în Parlamentul ceh lucra un grup de femei de serviciu ucrainene. Zelenski a decis că trebuie neapărat să le cunoască. Cehii au întins covorul roşu pentru Zelenski, dar fotografia în care acesta era îmbrăţişat de femeile de serviciu zâmbitoare a devenit imaginea definitorie a întregii vizite.

„Este foarte tipic. El se va lupta întotdeauna cu agenţii săi de securitate pentru a permite oamenilor să se apropie de el. El crede că asta trebuie să facă”, spune Volodimir Paniotto, sociolog şi preşedinte al KIIS.

Însă imaginea sa de om al poporului a suferit câteva lovituri serioase în ultimul an, iar un scandal de corupţie s-a dovedit a fi deosebit de dăunător pentru un preşedinte ales pe baza promisiunii de a face curăţenie în politică. Protestele antiguvernamentale din iulie anul trecut au fost urmate de critici din partea aliaţilor occidentali ai Ucrainei, inclusiv din partea Uniunii Europene, care a transmis clar Kievului că trebuie să implementeze măsuri puternice anticorupţie dacă doreşte să adere, forţându-l pe Zelenski să-şi revizuiască planurile.

Scandalurile de corupţie au dus la căderea mai multor persoane din cercul restrâns al lui Zelenski, inclusiv fostul său partener de afaceri Timur Mindici şi mâna sa dreaptă de lungă durată Andrii Iermak, ceea ce i-a determinat pe unii observatori să se întrebe dacă Zelenski are tendinţa de a se baza excesiv pe aliaţi corupţi.

Timp de ani de zile, Iermak în special a părut de neatins. Dar nici măcar el nu a putut rezista implicării într-un scandal privind presupusa mită din sectorul energetic, într-un moment în care ucrainenii îngheţau din cauza atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Deşi Zelenski nu a fost niciodată implicat direct, Cichocki, fostul ambasador polonez, a declarat pentru CNN că nu era sigur că preşedintele va putea face faţă scandalului Iermak. „Am crezut că acesta era sfârşitul pentru el. Şi după o lună, cu o nouă echipă în funcţie, s-a întors, ca pasărea Phoenix”, a spus el.

Un viitor incert

Anii de presiune şi suferinţă şi-au lăsat amprenta vizibilă asupra lui Zelenski. Faţa lui tânără şi bărbierită dinainte de război a dispărut de mult, fiind înlocuită de riduri de îngrijorare şi de o barbă din ce în ce mai încărunţită.

Bea multă cafea - neagră, fără zahăr p pentru a face faţă unei zile de lucru care începe de obicei între 3 şi 4 dimineaţa, când încep să sosească primele rapoarte de pe câmpul de luptă. Olena Zelenska a declarat pentru CNN că, uitându-se la soţul ei, are impresia că războiul durează de mult mai mult de patru ani.

Ea a spus că nu a existat niciun moment de fericire completă de când a început războiul. Asta va trebui să aştepte până după terminarea conflictului. În schimb, ea se concentrează pe momente scurte de bucurie, cum ar fi atunci când familia a primit un nou căţeluş şi l-a adus acasă pentru prima dată.

Lîtvîn, care petrece majoritatea zilelor în contact constant cu Zelenski, a spus că acesta nu şi-a pierdut simţul umorului şi că, uneori, găseşte timp să se relaxeze cu o carte sau un film, mai ales în timpul călătoriilor lungi cu trenul. „Ceea ce admir la el este că, indiferent prin ce a trecut, rămâne un om decent”, spune el. „El tratează oamenii mai bine decât îl tratează ei pe el”, adaugă consilierul preşedintelui.

Comicul devenit preşedinte a supravieţuit până acum, în ciuda şanselor mici. Dar situaţia este poate mai sumbră ca niciodată. Ucrainenii din toată ţara îngheaţă în întuneric, în timp ce Rusia continuă campania de atacuri asupra infrastructurii energetice. Apărarea de pe linia frontului ucraineană a rezistat - însă doar la limită. Rusia continuă să avanseze încet, deşi cu costuri astronomice.

Şi, deşi Zelensky a reuşit să-şi repare relaţia cu Trump, nu l-a convins să restabilească ajutorul militar american. În schimb, Trump continuă să-l preseze pe Zelensko să accepte negocieri care par din ce în ce mai defavorabile Ucrainei.

Paniotto spune că majoritatea ucrainenilor se opun organizării de alegeri – nu numai în timpul războiului, ci chiar şi în timpul oricărui tip de încetare temporară a focului. „În ochii majorităţii, Zelenski este liderul care ar trebui să ducă ţara la pace”, a declarat Paniotto pentru CNN.

Nu este clar când şi cum se va întâmpla acest lucru. Dar Sîbiha a declarat pentru CNN că are încredere deplină în capacitatea lui Zelenski de a ajunge acolo: „El ştie cum să se adapteze situaţiei”, dă asigurări şeful diplomaţiei ucrainene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰