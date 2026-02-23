Zelenski, la 4 ani de război: Putin a declanșat deja Al Treilea Război Mondial şi trebuie oprit

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că țara sa nu va pierde războiul și respinge ideea unor concesii teritoriale către Rusia în schimbul unui armistițiu.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Jeremy Bowen, editor internațional al BBC, la Kiev. Întâlnirea a avut loc la sediul guvernului ucrainean, într-un complex puternic păzit din centrul capitalei.

"Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea să ocupe și cum să-l oprim. Rusia vrea să impună lumii un alt mod de viață și să schimbe viețile pe care oamenii și le-au ales singuri", a declarat Zelenski, referindu-se la ceea ce el consideră a fi începutul unui "Al Treilea Război Mondial".

Fără cedări teritoriale

Președintele ucrainean s-a declarat ferm împotriva plății "prețului" cerut de Vladimir Putin pentru un acord de încetare a focului, care ar presupune retragerea Ucrainei din teritorii strategice pe care Rusia nu a reușit să le cucerească, în ciuda pierderilor masive de pe front.

Întrebat despre solicitarea Moscovei ca Ucraina să cedeze cele 20% din regiunea Donețk aflate încă sub control rusesc, precum și teritorii din regiunile Herson și Zaporojie, Zelenski a respins ideea că aceasta ar fi o concesie rezonabilă pentru obținerea păcii.

"Eu văd lucrurile diferit. Nu privesc doar terenul. Văd asta ca pe o abandonare - o slăbire a pozițiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa văd eu lucrurile. Și sunt sigur că această ‘retragere’ ar diviza societatea noastră", a afirmat liderul de la Kiev.

Întrebat dacă o astfel de concesie l-ar satisface pe Putin, Zelenski a răspuns: "Probabil că l-ar satisface pentru o vreme... are nevoie de o pauză... dar odată ce își revine, partenerii noștri europeni spun că ar putea dura între trei și cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge apoi? Nu știm, dar că ar vrea să continue [războiul] este un fapt."

Interviul a avut loc într-o sală de conferințe din incinta complexului guvernamental, într-un cartier înstărit al Kievului. Potrivit lui Jeremy Bowen, nivelul măsurilor de securitate este unul rar întâlnit, chiar și în comparație cu vizitele la alți șefi de stat.

Vigilența gărzilor și controalele stricte reflectă atât starea de război, cât și faptul că președintele ucrainean a fost deja ținta unor tentative rusești.

În ciuda presiunilor militare și diplomatice, Zelenski continuă să transmită un mesaj de rezistență: Ucraina, spune el, nu va pierde războiul și nu va accepta compromisuri care i-ar slăbi poziția sau ar pune în pericol unitatea internă.

