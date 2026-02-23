A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic

Niciodată nu este prea târziu să te reprofilezi. La asta s-a gândit și o profesoară din China, care a lăsat catedra pentru o afacere mult mai profitabilă, iar acum are venituri anuale de 6 milioane de dolari.

Tânăra de 29 de ani, care s-a apucat de vândut sicrie în Europa, recunoaște că nu are nici cea mai mică temere legată de afaceri pentru că „oamenii mor în fiecare zi”.

În China, moartea este considerată în mod tradițional un tabu și adesea legată de ghinion. Însă în Heze, un oraș din provincia Shandong din estul Chinei, această barieră culturală a dat naștere unei industrii înfloritoare.

Potrivit revistei Personage, citată de South China Morning Post, Lisa Liu, în vârstă de 29 de ani a fost cândva profesoară. Epuizată și răgușită de presiunea muncii, Liu și-a schimbat cariera în iulie 2023. A dat un interviu, iar apoi s-a dedicat vânzărilor de sicrie, concentrându-se pe piața europeană, în special pe Italia.

Articolul continuă după reclamă

"Oamenii mor în fiecare zi"

Șeful ei a dus-o într-un tur al fabricii, unde a văzut întregul proces de producție a sicrielor, de la tăierea buștenilor la sculptare și asamblare. Pentru muncitori, un sicriu era doar un obiect de lemn. Unii foloseau chiar și urne goale pe post de cutii de depozitare acasă.

Acest lucru a ajutat-o pe Liu să-și depășească superstițiile despre sicriele care sunt „de rău augur”. În China, incinerarea implică doar corpul, în timp ce în Italia, atât corpul, cât și sicriul sunt incinerate împreună.

Se spune că Heze găzduiește trei milioane de arbori de paulownia, cunoscuți pentru greutatea lor redusă, punctul de aprindere scăzut și fibra frumoasă, fiind astfel ideali pentru piața italiană.

Potrivit publicației media Jimu News din China continentală, sicriele lui Heze, al căror preț variază între 90 și 150 de dolari americani, sunt mai accesibile decât sicriele europene, care variază între 1.100 și 2.100 de dolari americani.

Se pare că fabrica lui Liu exportă în jur de 40.000 de sicrie în Europa în fiecare an, generând venituri anuale de aproape 40 de milioane de yuani (6 milioane de dolari americani).

În ciuda provocărilor precum schimbarea politicilor Uniunii Europene (UE) și creșterea costurilor de transport, Liu rămâne optimistă în ceea ce privește viitorul industriei de sicrie din Heze.

„Oamenii mor în fiecare zi și, în cele din urmă, toată lumea va avea nevoie de un sicriu”, a declarat ea presei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰