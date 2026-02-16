Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Povestea bizară a lui Rutte la Munchen: Câinele ucrainean Patron mi-a spus "nu vom renunţa"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat, în timpul discuţiei cu Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la Munchen, rezilienţa ucrainenilor, spunând că nu doar oamenii, ci și animalele sunt de neclintit. Şeful Alianţei a povestit că în timpul unei vizite în ţara zdruncinată de război s-a uitat în ochii câinelui-erou Patron și a văzut aceeași hotărâre de a câştiga ca în privirile oamenilor.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 12:00
Povestea bizară a lui Rutte la Munchen: Câinele ucrainean Patron părea să-mi spună "nu vom renunţa" - Profimedia Images

Într-un moment considerat de Politico bizar, Rutte a povestit că în timpul vizitei sale în regiunea Cernihiv s-a uitat în ochii câinelui Patron, cunoscut pentru misiunile de deminare, și a văzut acolo aceeași hotărâre de a nu renunța ca în privirile oamenilor. "Toți cei de acolo sunt eroi: cei care lucrează pentru a salva vieți și, desigur, soldații. M-am uitat chiar și în ochii câinelui și mi-a spus: nu vom renunța niciodată", a spus oficialul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Patron, un câine din rasa Jack Russel terrier, de statură medie, este considerat erou în Ucraina. Patrupedul a devenit mascota oraşului Cernihiv şi ajutorul de nădejde al pirotehniştilor. De când avea doar 6 luni, Patron a ajutat la dezamorsarea a peste 150 de dispozitive explozive. 

Articolul continuă după reclamă

Pe un ton mai serios, Rutte a vorbit apoi și despre oamenii care au trecut prin experiențe dramatice în timpul ocupației ruse. El a amintit de localnici ținuți prizonieri într-un subsol de școală, într-un spațiu foarte restrâns, unde aproximativ 50 de oameni au fost înghesuiți, iar zece dintre ei au murit. "M-am uitat în ochii lor și mi-au spus: suntem rezistenți, nu vom renunța niciodată", a mărturist Rutte.

Secretarul general NATO a menționat și recentele atacuri cu rachete asupra Kievului, care au lăsat aproape 250.000 de oameni fără căldură în zilele în care afară erau -25 de grade Celsius. "Oamenii trăiesc în astfel de condiții și ne cer să continuăm să îi sprijinim. În ciuda tuturor dificultăților, devin tot mai puternici", a concluzionat Rutte.

Zelenski: Este o mare greşeală

Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în cadrul negocierilor, în timp ce din partea Rusiei nu se aude nimic despre compromisuri.

Liderul ucrainean a mărturisit zâmbind că simte "puţin" presiune din partea preşedintelui american Donald Trump, care vineri a spus că Zelenski nu ar trebui să rateze "ocazia" de a face pace în curând.

El spune că înţelege aceste semnale din partea lui Trump, dar afirmă că Ucraina continuă să facă compromisuri în mai multe chestiuni. Liderul de la Kiev a mai declarat că Europa "practic nu este" prezentă la masa negocierilor şi ar trebui să fie. "Este o mare greşeală", consideră el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mark rutte volodimir zelenski patron razboi rusia ucraina
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Ştiri externe » Povestea bizară a lui Rutte la Munchen: Câinele ucrainean Patron mi-a spus "nu vom renunţa"