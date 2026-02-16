Povestea bizară a lui Rutte la Munchen: Câinele ucrainean Patron mi-a spus "nu vom renunţa"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat, în timpul discuţiei cu Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la Munchen, rezilienţa ucrainenilor, spunând că nu doar oamenii, ci și animalele sunt de neclintit. Şeful Alianţei a povestit că în timpul unei vizite în ţara zdruncinată de război s-a uitat în ochii câinelui-erou Patron și a văzut aceeași hotărâre de a câştiga ca în privirile oamenilor.

Într-un moment considerat de Politico bizar, Rutte a povestit că în timpul vizitei sale în regiunea Cernihiv s-a uitat în ochii câinelui Patron, cunoscut pentru misiunile de deminare, și a văzut acolo aceeași hotărâre de a nu renunța ca în privirile oamenilor. "Toți cei de acolo sunt eroi: cei care lucrează pentru a salva vieți și, desigur, soldații. M-am uitat chiar și în ochii câinelui și mi-a spus: nu vom renunța niciodată", a spus oficialul.

Patron, un câine din rasa Jack Russel terrier, de statură medie, este considerat erou în Ucraina. Patrupedul a devenit mascota oraşului Cernihiv şi ajutorul de nădejde al pirotehniştilor. De când avea doar 6 luni, Patron a ajutat la dezamorsarea a peste 150 de dispozitive explozive.

Pe un ton mai serios, Rutte a vorbit apoi și despre oamenii care au trecut prin experiențe dramatice în timpul ocupației ruse. El a amintit de localnici ținuți prizonieri într-un subsol de școală, într-un spațiu foarte restrâns, unde aproximativ 50 de oameni au fost înghesuiți, iar zece dintre ei au murit. "M-am uitat în ochii lor și mi-au spus: suntem rezistenți, nu vom renunța niciodată", a mărturist Rutte.

Secretarul general NATO a menționat și recentele atacuri cu rachete asupra Kievului, care au lăsat aproape 250.000 de oameni fără căldură în zilele în care afară erau -25 de grade Celsius. "Oamenii trăiesc în astfel de condiții și ne cer să continuăm să îi sprijinim. În ciuda tuturor dificultăților, devin tot mai puternici", a concluzionat Rutte.

Zelenski: Este o mare greşeală

Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în cadrul negocierilor, în timp ce din partea Rusiei nu se aude nimic despre compromisuri.

Liderul ucrainean a mărturisit zâmbind că simte "puţin" presiune din partea preşedintelui american Donald Trump, care vineri a spus că Zelenski nu ar trebui să rateze "ocazia" de a face pace în curând.

El spune că înţelege aceste semnale din partea lui Trump, dar afirmă că Ucraina continuă să facă compromisuri în mai multe chestiuni. Liderul de la Kiev a mai declarat că Europa "practic nu este" prezentă la masa negocierilor şi ar trebui să fie. "Este o mare greşeală", consideră el.

Redactia Observator

