El Mencho, unul dintre cei mai influenţi baroni ai drogurilor şi şeful cartelului Jalisco Nueva Generación, a fost ucis duminică de armata mexicană. Moartea lui Oseguera a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului.

El Mencho, cel mai căutat baron al drogurilor, ucis de armata mexicană. Val de violenţe în mai multe regiuni - Profimedia Images

SUA ofereau pentru capturarea lui Oseguera o recompensă de până la 15 milioane de dolari. Moartea sa constituie una din loviturile cele mai dure date traficului de droguri după arestarea fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin Guzma 'El Chapo' şi Ismael 'Mayo' Zambada, aflaţi în detenţie în SUA.

Moartea lui El Mencho a fost anunţată de publicaţiile El Universal şi Reforma, precum şi de canalul Televisa. Forţele de securitate au întreprins o operaţiune în Tapalpa, statul Jalisco, care a declanşat o reacţie puternică din partea membrilor bandei, a scris guvernatorul Pablo Lemus pe X.

Bărbaţi înarmaţi au blocat, cu maşini, camioane şi autobuze incendiate, axe rutiere din câteva state, printre care Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas şi Guanajuato. Au fost incendiate, de asemenea, farmacii şi mici magazine.

Cartelul lui Osegura s-a format în 2009 şi a devenit unul din cele mai violente din Mexic, potrivit Departamentului de Justiţie al SUA. Statele Unite au desemnat acest cartel drept organizaţie teroristă şi îl acuză de trafic de cocaină, heroină, metamfetamină şi fentanil.

Cum au contribuit SUA la operaţiune

Statele Unite au oferit informaţii pentru operaţiunea de lichidare a lui El Mencho, a anunţat ambasada mexicană la Washington.

"Pe lângă eforturile centrale de intelligence militar, autoritățile americane au furnizat informații complementare în cadrul coordonării și cooperării bilaterale cu Statele Unite", a transmis ambasada într-o postare pe X.

SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână la adăpost

Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să „stea la adăpost până la noi ordine” din cauza valului de violenţă din ţară după moartea lui El Mencho.

"Din cauza operaţiunilor de securitate în curs, a barajelor rutiere şi a activităţilor criminale, cetăţenii americani aflaţi în locurile menţionate trebuie să se adăpostească până la noi ordine", a precizat ambasada americană în Mexic pe site-ul său. Sunt vizate mai multe zone ale ţării, printre care oraşe foarte turistice precum Cancún, Guadalajara şi Oaxaca, dar şi statul Baja California.

Această alertă a autorităţilor americane survine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe Nemesio „El Mencho” Oseguera, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare.

Zeci de zboruri deviate şi anulate

Companiile americane United, Southwest, Alaska şi American, precum şi companiile canadiene Air Canada şi WestJet/Sunwing au anunţat în comunicate separate anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo şi Mazatlan. Unele avioane au fost nevoite să se întoarcă din drum în timp ce zburau deja către Mexic, au precizat mai multe companii, în special Southwest, care a întors din drum patru zboruri către Puerto Vallarta.

WestJet a precizat că a deviat şapte zboruri care iniţial urmau să se îndrepte spre Puerto Vallarta şi a anulat 37 de zboruri suplimentare din şi spre acest oraş, Guadalajara şi Manzanillo. Aceste companii au pus în aplicare facilităţi de anulare şi modificare a zborurilor pentru pasagerii lor care pleacă şi pentru călătorii blocaţi.

Soutwest intenţionează, de asemenea, să trimită mai multe avioane în Mexic pentru a repatria pasagerii şi echipajele sale odată ce situaţia va reveni la normal. „Vom continua să monitorizăm situaţia şi să facem ajustări suplimentare în operaţiunile noastre, dacă este necesar, pentru a asigura siguranţa şi securitatea clienţilor şi angajaţilor noştri”, a declarat American Airlines.

