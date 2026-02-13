Antena Meniu Search
Momeala dolarului. Planul lui Putin pentru Trump ca să-l atragă de partea sa în discuțiile despre Ucraina

Kremlinul a pus la punct un pachet economic menit să aprofundeze relațiile cu Statele Unite, ca parte a unui potențial acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Bloomberg.

de Redactia Observator

la 13.02.2026 , 08:59
Rusia este pregătită să revină la utilizarea dolarului în comerț, renunțând la eforturile din ultimii ani de a se desprinde de sistemul financiar american, potrivit unui document guvernamental consultat de jurnaliştii de la Bloomberg.

Oficiali occidentali familiarizați cu documentul au declarat că unele dintre propunerile Moscovei par concepute special pentru a adânci diviziunile dintre SUA și aliații europeni ai Ucrainei. Documentul prevede stimulente profitabile pentru companiile americane, de la acces preferențial pe piața rusă până la compensații pentru activele confiscate.

În timp ce Rusia încearcă să obțină concesii din partea Washingtonului, distrugerile provocate de aproape patru ani de război continuă să se extindă. Un atac aerian de la sfârșitul lunii trecute a avariat conducta Drujba, oprind livrările către Ungaria.

Ramura sudică a sistemului, care datează din perioada sovietică, transportă țiței rusesc prin vestul Ucrainei și reprezintă o rută vitală de aprovizionare pentru mai multe țări fără ieșire la mare din Europa de Est. La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile, provocând pagube unei rafinării din regiunea Volgograd, în Rusia.

