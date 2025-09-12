Testamentele lui Giorgio Armani au fost deschise. Cum e împărţită moştenirea

Celebrul designer Giorgio Armani, care a murit pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente scrise de mână, care au fost deschise marți, la o zi după funeraliile sale în prezența moștenitorilor, transmite ANSA. Primul testament este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie.

Conținutul exact al testamentelor nu a fost făcut public, însă se știe că Armani a decis să lase 100% din acțiunile grupului său către Fundația Giorgio Armani, creată în urmă cu zece ani împreună cu partenerul său Leo Dell'Orco și bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia. Astfel, viitorul casei de modă va fi gestionat de fundație, conform dorinței designerului.

Armani nu a avut copii, ceea ce i-a permis să-și împartă averea după cum a dorit. Potențialii săi moștenitori sunt sora sa mai mică, două nepoate și un nepot: Silvana și Roberta, fiicele fratelui său decedat Sergio, Andrea Camerana, fiul Rosannei, sora lui, precum și Dell'Orco. În joc intră nu doar grupul de modă, ci și numeroase proprietăți imobiliare și opere de artă, printre care vila din Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, casa din Milano de pe Via Borgonuovo, Villa Rosa din Oltrepò Pavese și alte reședințe din Saint Moritz, Paris și Saint-Tropez.

Surse din presă sugerează că, pe lângă familia apropiată, moșteniri ar putea primi și persoane care au fost alături de Armani încă de la începutul carierei sale, precum și organizații caritabile sau cauze sociale susținute de designer.

Giorgio Armani a fost înmormântat luni în micul cimitir din Rivalta (Piacenza), alături de mama, tatăl și fratele său. Designerul s-a ocupat personal de fiecare detaliu al succesiunii sale, lăsând în urmă un imperiu al modei pregătit să fie condus de fundația care îi poartă numele.

