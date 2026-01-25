Festival plin de speranţă în La Paz, Bolivia! Oamenii cumpără zilele acestea obiecte în miniatură cum ar fi case, maşini, bani sau diplome, iar toate reprezintă dorinţele lor pentru viitor. Acestea sunt puse lângă statuia lui Ekeko, un zeu al abundenţei, despre care se crede că aduce noroc şi prosperitate în anul următor. Oamenii speră astfel la o viaţă mai bună.

Într-o ceremonie solemnă, încărcată de tradiție și simbolism, Primăria din La Paz a deschis oficial sâmbătă Târgul Alasita, una dintre cele mai emblematice sărbători culturale ale țării, care atrage anual mii de oameni dornici să atragă prosperitate și să-și vadă dorințele împlinite, transmite postul de televiziune Red Uno.

În discursul său de deschidere, primarul Iván Arias a subliniat importanța respectării și păstrării tradițiilor locale din La Paz și a reamintit activitățile pregătitoare care au marcat începutul festivității. Arias a menționat, de asemenea, că au fost înaintate propuneri către Guvernul național, subliniind necesitatea unei apărări comune a patrimoniului cultural reprezentat de Târgul Alasita.

Totodată, primarul a precizat că s-a solicitat și sprijin financiar pentru realizarea unor lucrări în beneficiul orașului. El a afirmat că Alasita nu este doar un simbol al credinței și tradiției, ci și o oportunitate de dezvoltare culturală și economică.

