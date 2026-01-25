Antena Meniu Search
SUA vor dobândi suveranitate pe teritoriul bazelor militare din Groenlanda. Trump: "Vom avea tot ce ne dorim"

SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat cu NATO săptămâna aceasta la Davos, în Elveția. Declaraţia a fost făcută sâmbătă de preşedintele american Donald Trump, în cadrul unui interviu publicat sâmbătă de New York Post.

25.01.2026
Preşedintele american Donald Trump. 21 ianuarie 2026

Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă SUA vor prelua controlul asupra terenului pe care vor fi construite viitoare baze militare în acest teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, scrie EFE, citat de Agerpres.

"Vom avea tot ce ne dorim. Purtăm discuţii interesante", a declarat Trump pentru ziar, fără a oferi mai multe detalii despre acordul preliminar anunţat miercuri, după întâlnirea dintre preşedintele american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

După anunţarea acestui cadru, Trump, care a declarat că doreşte să anexeze Groenlanda din motive de securitate naţională, a afirmat că nu va mai impune tarife pentru a pedepsi cele opt ţări care au trimis trupe pe insulă, aşa cum ameninţase, şi care au criticat planul său de a anexa teritoriul autonom.

Articolul continuă după reclamă

Nu se ştie practic nimic despre acordul discutat cu Rutte, dar oficiali citaţi de The New York Times săptămâna aceasta au indicat că aranjamentul ar fi similar cu statutul bazelor militare britanice din Cipru, care au rămas sub suveranitatea Regatului Unit de la declararea independenţei insulei faţă de Londra în 1960.

Acordul le-ar putea oferi americanilor acces la resursele minerale din Groenlanda

Trump a mai spus că acordul ar fi benefic pentru Washington în ceea ce priveşte accesul la resursele minerale din Groenlanda, deşi nu a oferit alte detalii.

Preşedintele american a indicat că răspunsul Danemarcei la propunerea SUA, despre care crede că va fi pe placul Copenhagăi, va fi cunoscut în aproximativ două săptămâni.

Planurile lui Trump, care la Davos a exclus în cele din urmă utilizarea forţei pentru a ocupa insula arctică şi a revenit asupra ameninţărilor sale cu tarife vamale, au fost criticate aproape în unanimitate de liderii europeni, care au ameninţat la rândul lor că vor activa represalii comerciale împotriva SUA.

