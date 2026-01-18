Covor de petale în Amsterdam. Peste 200.000 de lalele au fost expuse în inima capitalei Olandei. Vizitatorii au avut mână liberă să exploreze grădina uriaşă şi să plece acasă cu buchete de colecţie. De ziua internaţională a lalelei, oamenii au putut admira peste 100 de soiuri diferite.

Piața Muzeului din Amsterdam s-a transformat într-un spectacol de culoare. De Ziua Lalelelor, mii de oameni au aşteptat răbdători, la cozi uriașe, pentru a-şi alege un buchet din cele 200 de mii de flori, un cadou simbolic oferit de cultivatorii olandezi. Tema de anul acesta a fost "conectarea prin culori".

Vizitatorii s-au bucurat de frumuseţea celor peste 100 de soiuri diferite de lalele.

Festivalul marchează deschiderea oficială a sezonului lalelelor în Olanda, cel mai mare exportator de flori din lume, cu peste 2 miliarde de exemplare anual.

