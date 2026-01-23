Antena Meniu Search
Evoluţia din lumea auto produce schimbări fără precedent în legislaţia rutieră. Şoferii care deţin permis pentru categoria B vor putea conduce maşini mai grele. Totul pentru a ţine pasul cu noile tehnologii, din cauza cărora automobilele au devenit mai grele decât modelele clasice. Vorbim de o directivă europeană care va aduce schimbări pentru milioane de conducători auto.

de Denisa Dicu

la 23.01.2026 , 19:12
Noua directivă europeană le-ar putea permite conducătorilor auto să se urce la volanul unor mașini ce au o greutate de peste 4,2 tone, și nu 3,5 tone, cum este în prezent.

Va fi o excepție, potrivit căreia șoferii vor putea conduce mașini de 5 tone, însă acestea trebuie să facă parte din categoria autoturismelor care se alimentează electric, cu hidrogen sau gaz.

Conducătorii auto trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a beneficia de acest lucru, respectiv să dețină permisul de conducere categoria B de cel puțin 2 ani și să urmeze mai multe instructaje auto suplimentare. Statele membre ale Uniunii Europene ar urma să implementeze această modificare până în anul 2030.

Denisa Dicu
