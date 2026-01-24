Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă ţara vecină va continua acordul comercial cu China. Amenințarea vine în contextul unor tensiuni tot mai mari între cei doi lideri și pe fondul disputelor comerciale și al controverselor legate de suveranitatea canadiană.

Donald Trump ameninţă Canada cu taxe vamale de 100% asupra bunurilor importate - Profimedia

Într-o postare pe rețelele de socializare, Donald Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney "crede că va transforma Canada într-un 'port de debarcare' pentru ca China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșeală amarnic", potrivit Mediafax, care citează AP.

În timp ce Trump a purtat un război comercial în ultimul an, Canada a negociat luna aceasta un acord pentru reducerea tarifelor la vehiculele electrice chinezești în schimbul unor taxe de import mai mici pentru produsele agricole canadiene.

Inițial, Trump spusese că acordul era ceea ce Carney "ar trebui să facă și că este un lucru bun pentru el să semneze un acord comercial".

Articolul continuă după reclamă

Amenințarea lui Trump a venit pe fondul unei dispute verbale tot mai intense cu Carney, în contextul în care eforturile președintelui republican de a achiziționa Groenlanda au pus sub presiune alianța NATO.

Trump comentase săptămâna aceasta, în timpul vizitei sale la Davos, în Elveția, că "Canada trăiește datorită Statelor Unite". Carney a replicat că națiunea sa poate fi un exemplu că lumea nu trebuie să se supună tendințelor autocratice.

Ulterior, Trump i-a revocat invitația adresată lui Carney de a se alătura "Consiliului pentru Pace" al președintelui, pe care acesta îl formează pentru a încerca să rezolve conflictele globale.

Presiunea lui Trump de a achiziționa Groenlanda a venit după ce acesta a criticat în repetate rânduri Canada cu privire la suveranitatea sa și a sugerat ca aceasta să fie absorbită de Statele Unite, ca al 51-lea stat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰