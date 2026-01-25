Situaţie explozivă în Minneapolis după ce agenţii anti-imigraţie au împuşcat mortal încă o persoană! Imediat, la locul tragediei au izbucnit proteste violente, iar cetăţenii s-au încăierat cu forţele de ordine. A fost activată inclusiv Garda Naţională. Autorităţile spun că bărbatul avea asupra sa o armă cu două încărcătoare şi că au deschis focul pentru a se apăra. Este al treilea incident armat în oraş în ultimele săptămâni şi a doua persoană ucisă de cei de la Imigrări.

Imaginile greu de privit, surprinse în sudul oraşului Minneapolis de martorii îngroziţi, arată cum şase persoane mascate încearcă să îl pună la pământ pe bărbatul de 37 de ani, dar fără succes. După mai multe lovituri, unul dintre agenţi deschide focul şi trage cel puţin nouă gloanţe înspre el.

"Ce e în neregulă cu voi? Ce e în neregulă cu voi? [...] Doamne, Dumnezeule! Sunteţi atât de diabolici!" exclamau martorii.

Bărbatul a fost transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic să-l salveze. Ofiţerul care l-a împuşcat are vechime opt ani în Patrula de Frontieră. Autorităţile îi iau partea şi spun că agentul nu a făcut nimic altceva decât să se apere.

"O persoană s-a apropiat de ofiţeri cu o armă semiautomată de calibrul 9 mm. Ofiţerii au încercat să îl dezarmeze, dar suspectul înarmat a reacţionat violent. [...] Nu cunosc niciun protestatar paşnic care să vină cu armă în loc de pancarte. Când cineva vine înarmat şi foloseşte armele să atace ofiţerii de poliţie este o revoltă violentă", a spus şefa Departamentului de Securitate Internă al SUA, Kristi Noem.

Donald Trump acuză oficialii locali

"Unde este poliţia locală? De ce n-au fost să-i protejeze pe ofiţerii ICE? Aceşti hoţi care ne-au furat banii trebuie să ajungă la închisoare, acolo unde le este locul!" a fost reacţia preşedintelui Donald Trump.

De partea agenţilor ICE este şi Donald Trump. Într-o postare pe reţeaua sa socială, liderul american i-a numit patrioţi şi i-a învinuit pe oficialii locali.

"Suspectul avea, de asemenea, două încărcătoare pline cu zeci de gloanţe şi nu avea un act de identitate", a mai spus Kristi Noem.

Victima de 37 de ani avea permis de port armă şi deţinea legal arma

De cealaltă parte, oficialii locali spun că bărbatul de 37 de ani avea permis de port armă şi deţinea legal pistolul.

"Donald Trump, te chem, din nou, să îi retragi pe aceşti agenţi din Minnesota. Ei seamănă haos şi violenţă. [...] Am văzut videoclipurile din mai multe unghiuri, este şocant", a spus guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.

Cine este bărbatul împuşcat de autorităţi

Victima vânătorilor de imigranţi este Alex Jeffrey Pretti, american, rezident în Minneapolis şi de meserie asistent medical la secţia de terapie intensivă. Un om cu sufletul mare, aşa cum îl descriu cei apropiaţi.

Aseară, zeci de oameni s-au adunat la locul tragediei să-i aducă un ultim omagiu. Imediat după incident, străzile din Minneapolis s-au transformat într-un câmp de luptă. Furioşi, oamenii nu au mai ţinut cont de nimic şi s-au luptat cu forţele de ordine.

"Agenţii folosesc gaze lacrimogene, grenade şi încearcă să disperseze mulţimea adunată. Oamenii scandează 'plecaţi, naziştilor'. Atmosfera este foarte tensionată acum. [...] Am vorbit cu o martoră care a spus că a văzut bărbatul împuşcat în piept lângă o staţie de autobuz. [...] Oamenii sunt în stare de şoc", a relatat reporterul AP Jack Brook.

Noul incident armat vine la mai puţin de trei săptămâni după ce o femeie a fost împuşcată mortal, tot în Minneapolis, de un agent ICE.

