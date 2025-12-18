Antena Meniu Search
Cântăreţul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanţa. El a fost judecat pentru consum ilicit de droguri după ce şi-a aprins o ţigară cu Marijuana pe scena festivalului Beach Please!

Cunoscutul rapper american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la închisoare. Curtea de Apel Constanţa a pronunţat astăzi decizia în dosarul în care acesta a fost acuzat de consum ilicit de droguri după ce şi-a aprins o ţigară cu Marijuana chiar pe scena unui cunoscut festival de pe litoral.

Decizia magistraţilor a venit în urma unui apel depus de avocaţii cântăreţului. Aceştia au decis că Thomaz Cameron Jibril va trebui să ispăşească 9 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Incidentul în care a fost implicat Wiz Khalifa a avut loc pe 13 iulie 2024, pe scena festivalului de muzică din Costineşti.

Ce şanse sunt ca Wiz Khalifa să fie încarcerat în România

Observator a stat de vorbă cu un avocat pentru a afla care sunt şansele ca Wiz Khalifa, cetăţean american, să fie extrădat în România pentru a ispăşi pedeapsa cu închisoarea. Acesta spune că acest lucru se poate întâmpla teoretic, dar că în realitate şansele sunt foarte mici.

"Între România şi SUA există un tratat bilateral, deşi România poate demara procedurile de extrădare. Dar depinde foarte mult de statul în care el se află, pentru că în majoritatea statelor americane deţinerea pentru consum propriu este într-o anumită măsură dezincriminată. Deci ar putea să nu execute nimic.

Există şi varianta să execute o pedeapsă mai blândă acolo, dar - repet - totul depinde de statul în care e.

Pe de altă parte, noi nu avem practica judiciară pentru extrădarea cetăţenilor americani", a spus avocatul pentru Observator.

Reacţia organizatorilor Beach Please

Şi organizatorii festivalului de la Costineşti au oferit o reacţie.

"Respectăm deciziile instanţelor de judecată şi nu comentăm sentinţe judecătoreşti. Este o situaţie car eţine exclusiv de artist şi de legislaţia din România. Din partea noastră, mesajul rămâne acelaşi: NU încurajăm şi nu susţinem consumul de substanţe ilegale", se arată în comunicat.

