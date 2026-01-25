Sistemul de reciclare returo nu doar că salvează mediul, dar ne educă să fim şi responsabili. Un studiu recent arată că părinții au profitat de Sistemul Garanție-Returnare pentru a le da copiilor lecții despre protecția mediului, responsabilitate și munca în echipă. Mai mult, cifrele ne arată că la doi ani de la lansare, emisiile de dioxid de carbon au scăzut semnificativ.

Ce pare a fi un gest simplu poate să fie de fapt unul de o importanţă majoră, dar şi o lecție de civism.

"Copiii trebuie să înveţe bineînţeles şi ei că trebuie să recicleze, că trebuie să protejăm mediul, că ei duc planeta mai departe. Un mediu mai bun, mai curat, mai sigur pentru ei", a transmis un bărbat.

Şi nu doar atât, cele mai recente date arată că părinții au găsit în Sistemul de Garanție-Returnare un adevărat sistem prin care să îi înveţe pe cei mici nu doar despre reciclarea în sine, ci să devină şi adulţi responsabili.

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei mici, reciclarea devine și o recompensă

"Copiii învaţă prin comportament, prin acţiune şi nu prin discurs, ei modelează mai degrabă ce văd la părinţi, nu ceea ce li se spune. În momentul în care părinţii se duc cu aceste ambalaje la reciclat, copilul îşi dezvoltă un set de reguli după care să funcţioneze şi contează extrem de mult", spune specialistul.

"Da, tot timpul merg. Ca să vadă el, să pună el acolo cu mânuţa, îi place. Din bonurile alea îşi cumpără el jucării, dulciuri", a precizat o femeie.

"Copiii trebuie să înveţe să păstreze oraşul curat, să păstreze ordinea şi disciplina, este foarte important", a adăugat altă persoană.

Mai mult, dacă în cazul tinerilor, studiul arată că aceştia reciclează pentru garanția de 50 de bani, lucrurile stau diferit când vine vorba de vârstnici.

"Vârstnicii cred că au mai degrabă o gândire ecologică, etică, acest spirit civic şi din acest considerent se duc să returneze ambalajele", a continuat specialistul.

"Important este să se recicleze materialele plastice, asta este esenţa activităţii şi importanţa ei. Că aşa 50 de bani pentru un pet nu ştiu dacă e chiar semnificativ", a subliniat un vârstnic.

Impactul Sistemului de Garanție-Returnare asupra mediului

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anul trecut rata de colectare a atins un procent de 83% cu peste 5,3 miliarde de ambalaje reciclate, iar în cei doi ani de la implementare, prin Sistemul de Garanție-Returnare, au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰