Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"

Andrea Alfieri, bucătar-șef cu experiență în restaurante din Milano și Courmayeur, caută personal pentru bucătăria Hotelului Majestic din Madonna di Campiglio. Ofertele includ salarii atractive, cazare și stabilitate, însă, chiar și așa, găsirea oamenilor potriviți rămâne o provocare.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 13:59
Revenit din vara anului 2025 la hotelul unde lucrase și în urmă cu zece ani, Alfieri spune că problema lipsei de personal nu este una nouă. "De la an la an este tot mai greu să găsești oameni dispuși să lucreze în bucătărie", explică el.

Pe 7 ianuarie, chef-ul a publicat pe Instagram un mesaj în care anunța că își caută colegi pentru mai multe poziții în bucătărie. Printre cerințe se numără experiența, pasiunea și atenția la calitate. În schimb, hotelul oferă un mediu de lucru profesionist, posibilități de avansare, contract în funcție de experiență, dar și masă și cazare.

În ceea ce privește salariile, Alfieri precizează că un ajutor de bucătar câștigă între 1.600 și 1.700 de euro, iar un bucătar cu experiență poate ajunge la 2.200 de euro, pentru un program de 8 ore pe zi. Angajații beneficiază și de cazare în camere duble, în clădiri bine întreținute.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, răspunsurile sunt puține. "Unii aplică, vin la interviu și apoi dispar. Se întâmplă peste tot, pentru că sunt foarte căutați și aleg oferta cea mai bună", spune bucătarul-șef, scrie Corriere del Trentino.

italia angajati salariu hotel
