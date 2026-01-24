Comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a transmis un avertisment dur către Statele Unite, afirmând că forța paramilitară este "mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci", pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al deplasării unor nave de război americane spre regiune, relatează ABC News.

Iranul avertizează SUA că forța sa paramilitară este "mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci" - Sursa: X/ @Defence_Index

Potrivit ABC News, declarația a fost făcută sâmbătă de generalul Mohammad Pakpour și a fost relatată de Nournews, o agenție de presă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Potrivit sursei, Pakpour a avertizat Statele Unite și Israelul "să evite orice calcul greșit".

"Gărzile Revoluționare Islamice și dragul Iran sunt mai pregătite ca oricând, cu degetul pe trăgaci, pentru a pune în aplicare ordinele și directivele comandantului suprem", a declarat Pakpour.

Avertismentul vine într-un context extrem de tensionat, după reprimarea violentă a protestelor declanșate la finalul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii monedei naționale, rialul. Manifestațiile, care au durat aproximativ două săptămâni și s-au extins la nivel național, au fost înăbușite de forțele de securitate, Gărzile Revoluționare având un rol central în operațiuni.

Articolul continuă după reclamă

Trump trasează două linii roșii pentru Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri Teheranul, stabilind două "linii roșii" pentru o posibilă intervenție militară: uciderea demonstranților pașnici și execuțiile în masă ale persoanelor arestate în timpul protestelor. Trump a susținut că Iranul ar fi oprit execuția a aproximativ 800 de persoane reținute, afirmație negată ferm de procurorul general iranian, Mohammad Movahedi.

Joi, aflat la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că Statele Unite mută nave de război în apropierea Iranului "pentru orice eventualitate". Un oficial al Marinei SUA a confirmat că portavionul USS Abraham Lincoln și navele care îl însoțesc se află în Oceanul Indian.

În același timp, liderul de la Casa Albă a amintit de negocierile anterioare privind programul nuclear iranian și a avertizat că o eventuală acțiune militară americană ar face loviturile anterioare asupra facilităților de îmbogățire a uraniului "să pară nesemnificative".

Zboruri suspendate din cauza tensiunilor din regiune

Escaladarea tensiunilor a avut deja efecte în plan civil. Mai multe companii aeriene europene au suspendat sau amânat zboruri către regiune. Air France a anulat cursele Paris-Dubai din weekend, iar Luxair a amânat un zbor din Luxemburg către Dubai. De asemenea, au fost raportate anulări ale unor zboruri operate de KLM și Transavia.

Deși protestele de stradă s-au redus în ultimele zile, bilanțul victimelor continuă să crească, pe fondul unui blackout sever al internetului în Iran. Potrivit organizației Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, peste 5.100 de persoane au fost ucise, iar mai mult de 27.700 au fost arestate. Autoritățile iraniene au raportat un bilanț oficial mai mic, de aproximativ 3.100 de morți, o diferență care alimentează controversele internaționale.

Situația actuală este considerată cea mai gravă criză internă din Iran din ultimele decenii, comparabilă, prin amploare și violență, cu evenimentele care au precedat Revoluția Islamică din 1979.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰