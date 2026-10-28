"Apocaliptic. Vagoanele au zburat timp de 5 secunde". Mărturia unui pasager din trenul lovit în Toledo

Cel puțin 64 de persoane au murit într-un accident feroviar care a avut loc miercuri dimineață în apropierea gării Urda din Toledo, potrivit unor surse din cadrul guvernului regional Castilia-La Mancha, anunţă El Pais. Președintele acestuia, Emiliano García-Page, se teme că vor exista mai multe victime. De asemenea, există 80 de răniți, dintre care 50 sunt grav. Mărturiile oamenilor aflaţi în trenurile groazei sunt de-a dreptul curtremurătoare. Totul s-a simţit ca şi cum ar fi explodat o bombă.

Serviciile de urgență lucrează la locul accidentului feroviar dintre un tren de mare viteză Renfe AVE și un tren Iryo, la aproximativ 150 km sud de Madrid, între Urda și Los Yebenes, în provincia Toledo, pe 28 octombrie 2026. - Profimedia

"Sunt trei vagoane ale trenului Iryo, ultimele trei, din care continuă să scoată oameni și să îi acopere cu cearșafuri. Cadavre. Este apocaliptic. Mi-e greu să cred că mai există oameni în viață în acele trei vagoane. Este o epavă de fiare contorsionate. Parcă ar fi explodat o bombă", povesteşte unul dintre martori.

Sebastián Herrero, un bărbat de 46 de ani din Sevilla, se afla în vagonul numărul 7 al trenului Iryo, garnitura lovită din spate, care plecase din Madrid la ora 7:54 și se îndrepta spre Sevilla. Mărturia sa este cutremurătoare.

"Eram în trenul Iryo de la 7:54. Lucrez între Sevilla și Madrid. Am avut norocul să mă aflu în vagonul numărul 7, unul dintre cele din față. La 8:39 ne-am oprit și, pentru că merg des cu trenul, mi s-a părut ceva normal. M-am gândit: Iarăși o pană de curent sau o oprire din cauza unor probleme tehnice. Dar la 8:51 sau 8:52, dintr-odată, în timp ce stăteam pe scaune, am fost proiectat în scaunele din fața mea. Impactul a fost brutal, absolut brutal", spune bărbatul, potrivit El Mundo.

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Cinci secunde în aer

Sebastián estimează că, în momentul în care trenul de mare viteză AVE s-a ciocnit cu Iryo, a fost aruncat în aer timp de aproximativ patru sau cinci secunde, care i s-au părut o eternitate. În cazul său, au fost secunde în care și-a văzut moartea cu ochii, dar a reușit să supraviețuiască în mod miraculos.

"Din cele nouă vagoane, cele numerotate de la 1 la 4 sau 5 au deraiat toate. Sunt cinci vagoane AVE în locul în care ar fi trebuit să fie cele ale trenului Iryo", povestește Sebastián de la locul accidentului.

La celălalt capăt al telefonului, vocea lui este încă marcată de șoc, dar reușește să vorbească relativ calm, conștient de "norocul uriaș" pe care l-a avut pentru că se afla într-unul dintre vagoanele din față, orientat în direcția de mers.

"După impact, erau foarte mulți oameni cu nasurile sparte, cu brațele rupte... Am început să vedem fum peste tot".

Imediat, un polițist îmbrăcat în civil a dat ordinul de evacuare: "Deschideți ușile și ieșiți cu toții de aici!" După ce au coborât pe taluz, pasagerilor li s-a permis să intre pe o mică proprietate, unde au așteptat sosirea Gărzii Civile, a pompierilor și a trei elicoptere.

Sebastián încă nu reușește să înțeleagă cum a fost posibilă o asemenea tragedie.

"Este o porțiune de cale ferată perfect dreaptă. Nu-mi pot explica de ce nu a existat un avertisment suficient de devreme. Pur și simplu nu înțeleg", mai povesteşte martorul.

Prieteni și rude, în așteptarea veștilor la Sevilla: "Nu știm nimic"

Joaquina, de profesie asistentă medicală, este îngrijorată și încă nu poate să creadă ce se întâmplă.

"Nu știu nimic despre prietena mea", le spune jurnaliștilor în gara Santa Justa din Sevilla, unde urma să se întâlnească cu aceasta miercuri, 28 octombrie.

Prietena sa se numără printre pasagerii trenului Iryo, lovit de trenul de mare viteză AVE. Cele două au fost colege timp de mai mulți ani la Spitalul Virgen del Rocío. Astăzi ar fi trebuit să se revadă la Sevilla, oraș în care prietena Joaquinei se întorcea pentru a lucra într-o clinică privată.

"Mi-a confirmat în această dimineață că urma să plece cu trenul, dar acum, când o sun, nu răspunde. Telefonul ei este indisponibil", povestește femeia.