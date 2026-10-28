Iubirea se simte la fel, dar se vorbește diferit. Este mesajul specialiştilor pentru cuplurile care ajung în impas. Şi asta pentru că fiecare dintre noi intră într-o relaţie cu propriul limbaj al iubirii. Dincolo de termenul psihologic, acest lucru înseamnă că fiecare avem nevoi diferite ca sa ne simţim iubiţi. Unul cere gesturi de afecţiune, altul... cuvinte de apreciere sau ajutor în casă. Iar atunci când aceste limbaje nu se întâlnesc, apare frustrarea. Fenomenul a dat naștere uneia dintre cele mai vândute și apreciate cărți din ultimii ani, ceea ce ne arată cât de importantă este nevoia de conexiune. Mai ales când trăim vremuri în care relaţiile şi căsătoriile se rup tot mai uşor, iar nevoia de a repara... aprope a dispărut.

"Atenţia. Şi iubirea necondiţionată". "Mie îmi plac cadourile supriză sau intime în relația pe care o avem". "Afecţiunea, faptele pe care le face o persoană", spun oamenii.

O singură întrebare, mai multe răspunsuri. Unul spune "te iubesc" prin gesturi de afecţiune, altul prin cuvinte de apreciere. De multe ori, tocmai aceste diferenţe ajung să clatine relaţia.

"Este una dintre cele mai frustrante situații într-un cuplu: sa iubesti pe cineva și celălalt sa nu se simtă iubit. Bărbatul poate să muncească foarte mult, să aducă bani în casă, să se asigure că partenerei nu îi lipseşte nimic, partenera nu se simte iubita. Doar pentru el acestea sunt dovezi clare de iubire", a declarat Diana Bîrsan, sexolog.

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Specialiștii vorbesc despre cinci moduri prin care ne exprimăm iubirea și ne simţim iubiţi: vorbele frumoase, timpul de calitate petrecut cu celălalt, cadourile, gesturile de afecţiune şi ajutorul acordat celuilalt.

"Trebuie să fie toate la pachet ca sa te simți apreciat de o persona", spun oamenii.

Cele 5 limbaje ale iubirii

Deși sunt împreună de peste un an, Alex și partenera lui continuă să se descopere. Sunt diferiți, dar tocmai asta face relația dinamică.

"Când suntem la început nu sunt cea ce suntem noi, de fapt, sunte orbiti, nu vedem defectele, le observam pe parcurs. Dacă după ce le-am observat, ramanem, atunci apare iubirea. Ii place sa primeasca cadouri, eu sunt romantic, spun vorbe frumoase, iar când spui foarte multe persoana de lângă tine se obişnuieşte cu ele și nu simte lipsa", povesteşte Alex.

Doi ani de căsnicie au învățat-o pe Alexandra că timpul petrecut în doi este cea mai mare dovadă a iubirii.

"Cel mai important pentru noi este comunicarea și sa petrecem foarte mult timp împreună. Este sa știi cum să pui problemea și sa expriemi ce simți, să găsiţi o rezolvare fără să creaţi discuţii. Vorbele și faptele au o greutate mai mare și contează mai mult decât un cadou", spune Alexandra.

Ca partenerul nostru să ne înţelegeagă, important este să ne comunicăm nevoile şi să nu aşteptăm ca ele să fie anticipate. Contează însă şi modul de exprimare.

"În loc tu nu ai niciodată timp pentru mine, imie doar sa pertreci timp cu mine, mi-ar plăcea sa ieșim într-o seara fără telefoane. Cel mai des, din experiența mea, cuplurile se depart pentru că nu vorbesc. Nu isi spun lucrurile importante pentru ei. Vorbesc doar lucruri de zi cu zi: cine a plătit facturile, cine a luat copilul e la scoala, dar lucrurile care coteaza real nu le spun", a declarat Diana Bîrsan, sexolog.

Tocmai aceste diferenţe între nevoile noastre au ajuns să fie analizate într-o carte bestseller care a avut peste 20 de milioane de exemplare vândute la nivel global.

Suntem într-o librărie, cu o carte care promite să ne ajute să iubim mai bine: "Cele cinci limbaje ale iubirii". Unii au nevoie de atenție. alții, de afectiune, ați văzut și dvs, alții de timp de calitate. Însă, în realitate, problema este mult mai complexă. Pentru a avea o relaţie fericită, trebuie să învăţăm să construim în fiecare zi.

"Sunt suficiente cele 5 limbaje ale iubirii? Nu sunt. Mai contează şi respectul, încrederea, siguranţa emoţionala, comunicarea, felul în care gestionam conflictele...", a declarat Diana Bîrsan, sexolog.

Aşa ajungem să ne răspundem la o întrebare care a măcinat mereu omenirea: Este iubirea suficientă? Deși sentimentul există, partenerii nu reușesc să îl comunice eficient. Este ca și cum unul dintre ei ar vorbi română, iar celălalt chineză: oricât de bune ar fi intențiile lor, mesajul se pierde în traducere.