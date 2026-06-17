Tragedie în prima zi de vacanţă. Un copil de 3 ani a murit după ce a căzut în piscină, în Spania

Un copil în vârstă de trei ani a murit după ce a căzut în piscina casei de vacanță din Periana, provincia Malaga.

Un băiețel de trei ani a murit după ce a căzut într-o piscină. Tragedia a avut loc la casa de vacanță a familiei, situată lânga Costa del Sol din Spania, potrivit Mirror.

Alarma a fost dată de părinți în jurul orei 8:30 în această dimineaţă. Un echipaj de la salvare a ajuns de urgență la fața locului, fiind mobilizat inclusiv un elicopter, însă în ciuda eforturilo depuse de medici, micuțul a fost declarat mort.

”Anchetatorii încă aşteaptă rezultatele autopsiei, dar pare a fi un accident cu sfârşit tragic”, a declarat un martor.

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"Azi reprezintă o zi cu adevărat tristă pentru oraşul nostru. În numele Consiliului Periana, dorim să transmitem condoleanţe familiei şi apropiaţilor pentru copilul ce s-a stins din viaţă. Nu există cuvinte care ar putea uşura această durere imensă, dar am dori să vă transmitem tot sprijinul și solidaritatea în aceste vremuri dificile. Toată Periana vă simte tristețea și vă înțelege durerea", a transmis un purtător de cuvânt al municipalității.

Primarul Meritxell Vizueta a spus că a vizitat familia alături de un consilier, pentru a aduce un omagiu familiei. Conform rapoartelor locale, băieţelul era singurul copil al familiei devastate de pierderea dureroasă. Un martor spune că familia de origine britanică abia a ajunsese ieri la casa de vacanţă.