Tragedie pentru fotbalistul argentinian Lucas Trejo. Soţia şi copiii lui au murit în cutremurul din Venezuela

Tragedie fără margini pentru fotbalistul argentinian Lucas Trejo. Soţia şi cei doi copii ai jucătorului legitimat la Maritimo La Guaira au fost găsiţi fără viaţă sub dărâmăturile blocului în care locuiau, la câteva zile după cutremurele devastatoare din Venezuela. Sportivul lansase anterior un apel disperat pe reţelele de socializare, în speranţa că familia sa va fi găsită în viaţă.

Soţia şi copiii lui Lucas Trejo au murit în cutremurul din Venezuela - Instagram / lucastrejo_lt

Neavând veşti despre ei timp de trei zile, fotbalistul argentinian lansase un apel la ajutor pe reţelele de socializare. Dar după tragedie, nu a existat nicio minune. Soţia şi copiii lui Lucas Trejo au fost găsiţi morţi sâmbătă, în Playa Grande, zona cea mai afectată, în dărâmăturile clădirii lor, care s-a prăbuşit în timpul cutremurului ce a lovit Venezuela miercuri, soldat cu peste 1.400 de morţi, conform celui mai recent bilanţ, scrie News.ro.

Jucătorul profesionist argentinian în vârstă de 38 de ani, care juca pentru Maritimo La Guaira (divizia a doua venezueleană), se afla la Caracas pentru un meci de cupă când a avut loc cutremurul. Imediat, susţinătorii s-au adunat în jurul său, coechipierii săi filmând chiar şi un videoclip pentru a-şi oferi ajutorul şi a participa la căutări. Dar clubul său a confirmat în cele din urmă vestea de care se temea toată lumea.

"Împărtăşim durerea care îl copleşeşte pe Lucas Trejo, în urma trecerii în nefiinţă a soţiei sale, Yanina Maranella, şi a copiilor săi, Aaron şi Ainhoa. Fie ca ei să se odihnească în pace şi condoleanţe lui Lucas şi tuturor celor dragi", a scris Maritimo într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Născut în Cordoba, Trejo a jucat pentru şase cluburi din Venezuela, unde a ajuns în 2016, înainte de a juca şi în Columbia, Mexic şi Peru. S-a alăturat echipei La Guaira prin transfer gratuit în februarie.