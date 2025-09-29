Trei tinere, torturate şi ucise live pe internet. Cea mai mică avea 15 ani. Revoltă în Argentina

Revoltă în Argentina, după ce trei tinere au fost torturate şi ucise în direct pe reţelele de socializare. Mii de oameni au ieşit în stradă să ceară dreptate pentru victime, în timp ce poliţiştii încă îl caută pe creierul care a stat în spatele crimelor.

Lara Gutierrez, în vârstă de 15 ani, Morena Verdi și Brenda del Castillo, ambele de 20 de ani sunt cele trei tinere care au fost ucise cu cruzime. Șase persoane implicate în triplul feminicid au fost arestate, iar instigatorul este căutat. Se crede că acesta încearcă să fugă din țară.

Torturate şi ucise în direct

Trupurile lor mutilate au fost găsite miercurea trecută într-o casă din Florencio Varela, în provincia Buenos Aires. Potrivit anchetatorilor, citați de ziarele locale, pe 19 septembrie, cele trei fete au fost păcălite să participe la o petrecere, însă pentru ele au urmat un adevărat coşmar. Fetele au fost torturate în direct pe un grup de socializare în fața a 45 de persoane și apoi ucise.

În spatele pancartei cu numele victimelor și sloganul: „Nicio viață nu este de unică folosință”, demonstrația a fost convocată de mișcarea feministă „Ni una menos” („Niciuna mai puțin”) din Buenos Aires.

Demonstrații similare au avut loc și în Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan și San Miguel de Tucumán , potrivit site-ului Infobae, potrivit Fan Page. Șase persoane au fost arestate în ultimele zile , în timp ce un cetățean peruan suspectat de instigare la crime este încă fugar.

Capul reţelei, de negăsit

Triplul feminicid, transmis în direct, ar fi avut scopul de a „pedepsi” fetele pentru încălcarea codului bandei, un avertisment pentru alți membri. Într-un videoclip arătat anchetatorilor de către una dintre persoanele arestate, se aude pe cineva spunând: „Asta li se întâmplă celor care îmi fură drogurile”.

Autoritățile au publicat o fotografie a presupusului instigator, în speranța că acesta va fi identificat. Se crede că este Tony Janzen Valverde Victoriano, un peruan în vârstă de 20 de ani, cunoscut în lumea traficului de droguri drept „Pequeño J”. El s-a născut în departamentul La Libertad, la aproximativ 600 de kilometri nord de Lima.

Pequeño J, relatează ziarul argentinian Clarin, a fost găsit în Argentina, în cartierul Zavaleta din Buenos Aires, și a evitat capturarea în noaptea dintre miercuri și joi, scăpând de o razie a poliției . Se pare că tânărul de 20 de ani încearcă să părăsească Argentina.

Sâmbătă, rudele victimelor au mărșăluit la Parlament cerând dreptate. „Femeile trebuie protejate mai mult ca niciodată”, a declarat reporterilor tatăl Brendei, Leonel del Castillo. A recunoscut că a avut dificultăți în identificarea corpului fiicei sale din cauza torturii la care a fost supusă.

