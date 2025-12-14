Kremlinul îl acuză pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi abandonat promisiunile de pace cu care a câștigat alegerile și că, odată ajuns la putere, ar fi promovat escaladarea conflictului, potrivit TASS, citat de News.ro. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care susține că Ucraina nu ar fi avut intenția de a pune în aplicare Acordurile de la Minsk.

"Zelenski a câştigat alegerile împotriva [preşedintelui ucrainean de atunci, Pyotr] Poroşenko, pe baza promisiunilor de pace. Dar, în loc să-şi ţină cuvântul, a continuat să încalce Acordurile de la Minsk şi să tragă de timp. A devenit clar că nimeni nu intenţiona [să pună în aplicare acordurile]. El a început să promoveze războiul în loc de pace", a declarat Peskov reporterului TV Pavel Zarubin, când a fost întrebat dacă ceea ce a spus Zelenski după câştigarea alegerilor poate fi considerat o dovadă a planurilor Kievului de a se pregăti pentru război.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că Acordurile de la Minsk erau, de fapt, un plan pus în scenă, care fusese semnat de toate părţile, inclusiv de Poroşenko.

