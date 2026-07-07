Washingtonul a devenit pentru scurt timp, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cea mai poluată metropolă din lume, conform datelor furnizate de IQAir, în urma uriaşului spectacol de artificii organizat cu ocazia zilei naţionale a Statelor Unite.

Washingtonul, cel mai poluat oraş din lume după uriaşul foc de artificii de Ziua Independenţei - Profimedia

Pyrotecnico, compania angajată de organizaţia Freedom 250, apropiată de administraţia Trump, şi-a propus să doboare un record mondial prin lansarea a 850.000 de focuri de artificii în cadrul festivităţilor de 4 iulie.

Washington a fost cea mai poluată metropolă din lume duminică, 5 iulie

Mai mulţi experţi au avertizat că un astfel de volum de focuri de artificii concentrate pe o durată de doar 40 de minute risca să ducă la o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, până la niveluri considerate deosebit de dăunătoare pentru sănătate. Staţiile de monitorizare a poluării atmosferice din capitala americană au înregistrat o creştere a concentraţiilor de poluanţi încă de la ora 20:00, sâmbătă, ca urmare a focurilor de artificii lansate în regiune.

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Însă, nivelul de particule fine a crescut vertiginos puţin înainte de miezul nopţii, când a început marele spectacol de artificii de la National Mall, amânat timp de câteva ore din cauza furtunilor.

Concentraţia de particule fine - cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri, capabile să pătrundă adânc în plămâni şi asociate cu riscuri pentru sănătate atât imediate, cât şi pe termen lung - a depăşit 200 de micrograme pe metru cub la una dintre staţiile de măsurare, potrivit datelor consultate de AFP şi citate de Agerpres. Agenţia americană pentru protecţia mediului (EPA) limitează expunerea la 35 de micrograme pe metru cub, pe o perioadă de 24 de ore.

De asemenea, au fost emise avertizări "cod violet" - care corespund unei calităţi a aerului considerată periculoasă pentru întreaga populaţie, nu doar pentru persoanele vulnerabile - pe o zonă extinsă a statului Washington, precum şi în statele învecinate Maryland şi Virginia.

Conform datelor colectate de platforma elveţiană de monitorizare specializată IQAir, Washington a fost cea mai poluată metropolă din lume duminică, 5 iulie, între 03:00 şi 05:00, ora locală. La solicitarea AFP, purtătoarea de cuvânt a EPA, Brigit Hirsch, a respins criticile: "Focurile de artificii sunt minunate şi sperăm că toată lumea s-a bucurat de spectacolele incredibile organizate în capitala federală şi în împrejurimile acesteia pentru celebrarea a 250 de ani de la înfiinţarea Americii", a afirmat ea.

De la revenirea lui Trump la putere, EPA a susţinut măsurile de dereglementare ale administraţiei sale şi a apărat interesele industriilor poluante. "Au avut loc furtuni înainte, practic în timpul şi după focul de artificii, iar acest lucru ne-a permis să evităm ce era mai rău", a explicat, la rândul său, Russell Dickerson, specialist în ştiinţe atmosferice la Universitatea din Maryland.

Ploile abundente au contribuit la disiparea fumului, iar calitatea aerului a revenit la nivelurile obişnuite, duminică, în jurul prânzului. "Am fost la un pas de un scenariu mult mai grav. Se recomanda cu adevărat ca nimeni să nu rămână afară", a adăugat el. Înainte de eveniment, Pyrotecnico a declarat pentru AFP că îşi propune să doboare recordul mondial pentru cel mai mare spectacol de artificii organizat vreodată, record stabilit de Filipine la 1 ianuarie 2016, cu aproximativ 810.000 de articole pirotehnice.

Un purtător de cuvânt al Guinness World Records a confirmat pentru AFP că a primit o solicitare de omologare în legătură cu acest eveniment şi a precizat că aceasta este în curs de examinare. "În acest moment, nu suntem în măsură să confirmăm dacă recordul a fost doborât. Ne vom putea pronunţa abia după ce echipele noastre vor primi şi vor efectua o analiză completă a elementelor probatorii", a precizat el.