Trump ameninţă Iranul că-i va lua petrolul și gazele. Teheranul: Va fi iad pentru SUA

Donald Trump a ameninţat joi Iranul că îl va lovi "foarte tare diseară" şi a declarat că Statele Unite îi vor captura în curând infrastructura de petrol şi gaze naturale. În replică, comandantul Forţelor aerospaţiale ale Gardienilor Revoluţiei Islamice, Majid Mousavi, a avertizat că Iranul va transforma Orientul Mijlociu "într-un iad" pentru Statele Unite, potrivit Agerpres.

"La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, şi alte puncte ale infrastructurii petroliere, şi vom prelua controlul total asupra pieţelor lor de petrol şi gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Insula Kharg este principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care această ţară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

SUA, noi atacuri asupra Iranului

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Armata americană a lansat noi atacuri asupra "mai multor obiective" din Iran ca "răspuns la agresiunile" Republicii islamice miercuri, în jurul 17:00, ora Washingtonului (21:00 GMT/ 00:30 joi, în Iran), potrivit unui comunicat al Comandamentului Central al Statelor Unite (Centcom).

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) a ripostat prin lansarea de drone şi rachete împotriva bazelor americane din Bahrain, Kuweit şi Iordania în zorii zilei de joi, a informat agenţia iraniană de presă Fars.

Pe fondul acestor atacuri, armata iraniană a anunţat închiderea "completă" a Strâmtorii Ormuz pentru toate tipurile de nave, avertizând că va deschide focul asupra acelor care vor încerca să traverseze această rută esenţială pentru comerţul mondial cu petrol.

"Strâmtoarea Ormuz a fost închisă complet pentru toate tipurile de ambarcaţiuni, inclusiv nave comerciale", a declarat Cartierul general central Jatam al Anbiya într-un comunicat, preluat de agenţia de presă Tasnim, fapt negat de SUA. Armata americană a afirmat că navele comerciale continuă să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

"În această noapte (de miercuri spre joi), navele comerciale au continuat să tranziteze în şi din Strâmtoarea Ormuz", a declarat Centcom într-un scurt comunicat.

Chiar dacă Washingtonul şi Teheranul poartă discuţii cu privire la un acord de pace prin intermediul unor ţări mediatoare precum Pakistanul, săptămâna aceasta au avut loc o serie de atacuri pe care SUA le-au explicat iniţial ca ripostă la doborârea unui elicopter american în Strâmtoarea Ormuz, marţi.

Trei marinari indieni au murit după atacul american asupra unui petrolier

Trei marinari indieni daţi dispăruţi în urma atacului revendicat de armata americană împotriva unui petrolier sub pavilion al insulelor Palau, în largul Omanului, sunt morţi, a anunţat joi ministrul indian al transporturilor maritime, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Moartea celor trei marinari indieni care fuseseră iniţial daţi dispăruţi este acum confirmată, după localizarea şi identificarea cadavrelor lor", a scris ministrul Sarbananda Sonowal pe X.

Armata americană a confirmat că unul dintre avioanele sale de luptă a deschis focul miercuri asupra petrolierului Setebello, care, potrivit ei, încerca să exporte petrol din Iran în ciuda blocadei impuse de Washington.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a scris pe platforma X că ţinta loviturii a fost "sala maşinilor, după ce echipajul a refuzat să se conformeze ordinelor forţelor americane".

India l-a convocat miercuri seară pe însărcinatul cu afaceri american la New Delhi şi a exprimat "un puternic protest" faţă de atac, a indicat pentru AFP un înalt oficial al guvernului de la New Delhi.

La bordul petrolierului atacat se aflau 24 de marinari indieni. Potrivit armatei americane, Setebello este cel de-al optulea vas "neutralizat' de la începutul blocadei impuse de SUA împotriva porturilor iraniene.