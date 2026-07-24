Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunţat o nouă noapte de atacuri împotriva unor ţinte iraniene. Este a 13-a noapte consecutivă de atacuri menite să pedepsească Iranul şi să reducă ameninţările la adresa navigaţiei comerciale.

A 13-a noapte de atacuri americane în Iran. Ofensiva a durat peste 2 ore şi a vizat centre de comandă militară - Profimedia

Armata SUA anunţă finalizarea celei de-a 13-a nopţi consecutive de atacuri asupra Iranului.

Ultimele lovituri au durat peste două ore, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), citat de Reuters.

”CENTCOM a vizat centre de comandă militară iraniene, depozite de drone, reţele de comunicaţii, puncte de supraveghere a coastelor şi capacităţi maritime, pentru a diminua şi mai mult ameninţarea pe care Iranul o reprezintă pentru navigatorii civili şi navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, se precizează într-un comunicat.

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Preşedintele Donald Trump a promis, joi, o ”pedeapsă militară majoră” pentru Iran şi aliaţii săi Houthi, după ce luptătorii yemeni au lovit două petroliere saudite în Marea Roşie, extinzând astfel conflictul către un al doilea punct strategic major pentru transportul maritim.

Teheranul a blocat Strâmtoarea Ormuz.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului a început pe 28 februarie; Teheranul a ripostat cu propriile lovituri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane.

Loviturile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene asupra Libanului s-au soldat, de atunci, cu mii de morţi şi milioane de persoane strămutate.

Trump a ameninţat, de asemenea, că va viza instalaţiile energetice şi podurile iraniene.

Iranul a avertizat că, dacă SUA ar pune în aplicare astfel de ameninţări, forţele iraniene ar viza instalaţii petroliere, de gaze, electrice şi economice din regiune.

Convenţiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timp de război interzic atacurile asupra obiectivelor considerate esenţiale pentru populaţia civilă.

Astfel de atacuri ar putea constitui crime de război, au declarat în aprilie experţi în drept internaţional din SUA, în urma ameninţărilor anterioare ale lui Trump.

Ameninţarea lui Trump din acea lună de a distruge întreaga civilizaţie a Iranului a atras, de asemenea, o condamnare generală.