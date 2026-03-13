Trump amenință Iranul cu noi lovituri: Fiţi atenţi ce se întâmplă astăzi cu aceşti ticăloşi nebuni

Statele Unite "distrug complet" regimul terorist al Iranului, a ameninţat vineri Donald Trump. "Fiţi atenţi ce se întâmplă astăzi cu aceşti ticăloşi nebuni", a scris liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social.

"Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și din alte puncte de vedere, însă, dacă-i citiți pe rataţii de la New York Times, ați putea crede în mod eronat că nu câștigăm", a scris Trump într-o postare pe platforma de socializare Truth Social.

Liderul de la Washington susţine că resursele militare ale Iranului sunt grav afectate şi se laudă că SUA dispun de o capacitate militară copleșitoare și vor continua campania.

Trump: Fiţi atenţi la ce se întâmplă astăzi

"Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție. Urmăriți ce se va întâmpla astăzi cu acești nemernici nebuni", a scris el.

Președintele a acuzat, de asemenea, Iranul de violență de lungă durată. "Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid pe ei. Ce mare onoare este să fac acest lucru", conchide preşedintele american.

Marţi, Trump a ameninţat Iranul cu bombardamente dure dacă încearcă să blocheze strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului, afirmând că vor exista consecinţe militare "la un nivel care nu a mai fost văzut".

