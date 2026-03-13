Româncă, arestată pentru tentativă de crimă în Germania. A vrut să îşi ucidă prietena cu care venise din ţară

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost arestată de poliția din Krefeld, Renania de Nord-Westfalia, Germania, sub acuzația de tentativă de omor din culpă.

Natalia V. este acuzată că și-a înjunghiat colega, tot româncă, în vârstă de 33 de ani, cu un cuțit. Ea a fost prezentată unui judecător de la Tribunalul Districtual Krefeld pentru prelungirea arestului.

Potrivit BILD, totul s-a petrecut miercuri dimineață, atunci când a izbucnit o ceartă între cele două românce care lucrau la o fermă din Nettetal, lângă granița cu Olanda. Natalia ar fi fost lovită de victimă, care apoi a aruncat un praz din recolta proaspătă spre rivala sa. Situația a escaladat apoi rapid, ducând la o încăierare.

Martorii spun că Natalia V. și-a atacat victima cu un cuțit de recoltare și ar fi înfipt lama adânc în partea superioară a corpului celeilalte femei cel puțin o dată. Femeia s-a prăbușit, acoperită de sânge.

La un pas de moarte

Serviciile de urgență s-au grăbit la fața locului, iar la faţa locului a fost trimis și un elicopter. Paramedicii s-au luptat să salveze viața româncei aflată într-o baltă mare de sânge. După o intervenție chirurgicală de urgență, femeia este în continuare în stare critică. Starea ei a început să se stabilizeze abia a doua zi după atacul brutal.

Motivul escaladării disputei este încă neclar. Potrivit BILD, româncele au fost cândva prietene apropiate. Locuiau împreună în barăci la ferma de legume din regiunea Rinului de Jos.

Un judecător a plasat-o joi în arest preventiv pe Natalia V. sub acuzația de tentativă de omor din culpă. Instanţa a considerat că există riscul ca românca să fugă, deoarece copilul femeii de un an se află în România.

"Constatările de până acum sugerează că ar fi putut fi un caz de autoapărare”, a declarat avocatul româncei.

