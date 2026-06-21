Trump anunță că Starmer va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii: "A eşuat rău"

Donald Trump a stârnit controverse internaționale după ce a afirmat public că Keir Starmer " va demisiona" din funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

Declarația a fost publicată pe platforma Truth Social, unde Trump a susținut că liderul britanic ar fi „eșuat grav” în gestionarea a două domenii esențiale: imigrația și politica energetică. În mesajul său, Trump a criticat în mod direct orientarea guvernamentală a Marii Britanii, făcând referire la necesitatea exploatării resurselor din Marea Nordului, scrie Independent, potrivit Mediafax.

Afirmațiile sale nu au fost confirmate de vreo discuție directă recentă cu Downing Street, fiind considerate mai degrabă o reacție bazată pe relatări din presă.

Reacţia Downing Street

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În interiorul guvernului britanic, situația este descrisă ca fiind tensionată. Ministrul afacerilor economice Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer reflectează asupra „realităților politice” actuale, însă a subliniat că nu există informații oficiale privind o demisie iminentă sau un calendar de retragere.

Downing Street a transmis că poziția premierului rămâne neschimbată, acesta afirmând anterior că nu intenționează să renunțe la mandat și că va rămâne în funcție indiferent de presiunile politice.

Totuși, surse politice citate de presa britanică sugerează că ar exista discuții interne privind o posibilă tranziție a conducerii Partidului Laburist către Andy Burnham, posibil începând din luna septembrie.

Tensiunile diplomatice generate de declarațiile lui Trump nu sunt izolate. În același context, președintele american a criticat și alți lideri europeni, inclusiv pe Giorgia Meloni, acuzându-i de poziții slabe în dosare internaționale sensibile, precum securitatea energetică și politica față de Iran.

Răspunsurile liderilor europeni au variat, iar Meloni a reacționat public, calificând atacurile drept „lipsite de sens” și respingând criticile privind popularitatea sa politică.