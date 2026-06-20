Tensiuni între Kiev şi Varşovia: Nawrocki îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincţie a Poloniei

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras liderului ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie onorifică a ţării, Ordinul Vulturului Alb, pe 19 iunie, în urma indignării publice provocate de decizia lui Zelenski de a da unei unităţi militare ucrainene active numele Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), organizaţie din perioada celui de-al Doilea Război Mondial care, în Polonia, este considerată responsabilă pentru moartea a zeci de mii de polonezi. Scandalul diplomatic dintre Kiev şi Varşovia ar putea duce la înăsprirea relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări, Polonia fiind unul dintre cei mai mari susţinători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Organizaţie din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, care a luptat pentru independenţa Ucrainei, UPA este amintită în Polonia mai ales pentru rolul său în masacrele civililor polonezi din regiunea Volînia, unul dintre cele mai dureroase capitole din istoria ucraineano-poloneză, aminteşte Kyiv Independent.

Zeci de mii de polonezi au fost ucişi în ceea ce este în prezent vestul Ucrainei, teritoriu aflat atunci sub ocupaţie nazistă, în timp ce mii de ucraineni au fost ucişi în atacuri de represalii ale polonezilor.

"Nu trebuie să trădăm prin tăcere sacrificiile strămoşilor noştri. Sunt morminte care nu trebuie uitate. [...] Polonia a transmis în repetate rânduri părţii ucrainene importanţa deosebită a acestei chestiuni. Ne-am comunicat poziţia şi aşteptarea ca urmările acestei decizii asupra relaţiilor dintre ţările noastre să fie reconsiderate. În cele din urmă, poziţia părţii ucrainene nu s-a schimbat​", a spus Nawrocki într-un mesaj video.

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Decizia lui Zelenski, criticată la scară largă în Polonia

Decizia lui Zelenski a inflamat scena politică din Polonia, oficiali şi personalităţi publice, în special din rândul conservatorilor, criticând-o pe scară largă. Un sondaj realizat la începutul acestei luni arată că 52% dintre polonezi spun că atitudinea lor faţă de Ucraina şi ucraineni s-a înrăutăţit din cauza redenumirii unităţii militare de către Kiev.

Premierul polonez Donald Tusk a scris, într-o postare pe X, că recenta controversă "îl bucură pe Putin şi îi şochează pe aliaţii noştri", cerându-le totodată preşedinţilor Poloniei şi Ucrainei "să tempereze emoţiile, nu să alimenteze tensiunile", reluând apelul anterior ca ambele părţi să poarte un dialog deschis şi să nu permită Moscovei să profite de o ruptură polono-ucraineană.

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Retragerea distincţiei a provocat o condamnare rapidă din partea Kievului, oficialii ucraineni criticându-l dur pe Nawrocki, pe fondul unei noi crize diplomatice între cei doi vecini, ale căror relaţii au fost tensionate în repetate rânduri în ultimii ani din cauza unor dispute istorice nerezolvate.

Ca reacţie la retragerea distincţiei lui Zelenski, Kirilo Budanov, şeful Biroului Preşedintelui, a anunţat pe 20 iunie că renunţă la Crucea de Aur de Ofiţer a Ordinului de Merit al Poloniei, distincţie pe care a primit-o anul trecut.

"Nu pot sta deoparte şi privi pur şi simplu cum roata urii este pusă în mişcare în mod nejustificat şi artificial împotriva cetăţenilor noştri. […] Ucraina va evalua, fără îndoială, acest eveniment. Dar, în ciuda tuturor lucrurilor, vom continua să susţinem ferm principiile unui parteneriat deschis cu toţi aliaţii noştri. Însă un parteneriat între egali, bazat pe principiile respectului reciproc", a scris Budanov pe Telegram.

Ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasîl Bodnar, şi-a returnat, de asemenea, distincţia, Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit al Republicii Polone. El a subliniat că Zelenski este "un prieten al Poloniei" şi a scris pe reţelele sociale că disputa este în beneficiul Moscovei.

"O greşeală strategică de care beneficiază doar Moscova"

Ministrul de Externe Andrii Sybiha a numit, la rândul său, decizia "o greşeală strategică... de care beneficiază doar Moscova".

"Regretăm că emoţiile au prevalat la Varşovia şi i-au împins pe politicienii polonezi către paşi nejustificaţi, impulsivi şi lipsiţi de respect nu doar faţă de preşedintele Zelenski, ci în primul rând faţă de statul ucrainean", a continuat Sybiha.

În contextul retragerii distincţiei lui Zelenski, Sybiha a anunţat că refuză Crucea de Comandor a Ordinului de Merit, care i-a fost conferită în 2022 de fostul preşedinte polonez Andrzej Duda.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha îi asigurase anterior pe partenerii polonezi că soldaţii ucraineni care au cerut această denumire "nu au avut absolut nicio intenţie antipoloneză".

"Pentru ei, era vorba despre onorarea celor care, cu mulţi ani în urmă, au luptat în mod similar împotriva Moscovei imperiale, a ocupaţiei bolşevice-comuniste şi a represiunii", a spus Sybiha.

Preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, a adoptat o poziţie şi mai fermă, numind gestul "o greşeală catastrofală, care va avea consecinţe negative de amploare asupra parteneriatului ucraineano-polonez".

Anunţul lui Nawrocki vine la o săptămână înainte de începerea Conferinţei pentru Reconstrucţia Ucrainei

Stefanciuk a criticat dur momentul ales de Nawrocki pentru anunţ, cu o săptămână înainte de începerea Conferinţei pentru Reconstrucţia Ucrainei, programată în oraşul polonez Gdansk, calificându-l drept "deliberat, planificat şi dăunător".

"Ucraina nu luptă pentru medalii sau ordine, ci pentru supravieţuirea şi independenţa sa. Iar dacă jocurile politice interne mioape sunt mai importante pentru cineva decât unitatea în faţa unui inamic comun, acest lucru rămâne exclusiv pe conştiinţa sa", a spus Ruslan Stefanciuk.

Deputatul ucrainean Mikola Kniajîţki, şeful subcomisiei culturale a Radei Supreme şi copreşedinte al Grupului interparlamentar Ucraina-Polonia, a criticat şi el decizia lui Nawrocki, scriind pe reţelele sociale că aceasta "arată atitudinea preşedintelui Nawrocki faţă de întregul popor ucrainean şi faţă de Forţele Armate ale Ucrainei".

Nici Zelenski, nici Biroul Prezidenţial nu au comentat încă retragerea distincţiei.

Pe măsură ce retorica de la Varşovia şi Kiev începe să se înăsprească, cresc şi semnele de întrebare privind implicaţiile diplomatice mai largi între cei doi aliaţi.

Într-un avertisment abia voalat, Nawrocki a atras atenţia Kievului asupra importanţei menţinerii unor relaţii pozitive cu Polonia, la doar câteva zile după ce UE a deschis primul dintre cele şase aşa-numite clustere de extindere cu Ucraina.

Varşovia ridică obiecţii privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Varşovia a ridicat anterior obiecţii privind avansarea Ucrainei pe drumul aderării la Uniunea Europeană, pe fondul temerilor legate de puternicele industrii agricole şi de transport rutier ale Ucrainei. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat pe 8 iunie că problema "a fost rezolvată la nivel de lucru".

Nawrocki însuşi şi-a exprimat anterior scepticismul faţă de aderarea accelerată a Ucrainei la UE în timpul războiului, spunându-le jurnaliştilor, în septembrie 2025, că "discuţia ar trebui amânată".

În ciuda rezistenţei anterioare, toate cele 27 de state membre ale UE au convenit oficial, pe 15 iunie, să deschidă primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

Nawrocki: "Nimic nu s-a schimbat" privind sprijinul continuu al Poloniei pentru Ucraina

Polonia a fost un aliat apropiat al Kievului de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, în 2022, oferind ajutoare de miliarde de dolari, o rută logistică esenţială pentru ajutorul militar care ajunge în Ucraina, şi găzduieşte în prezent aproape un milion de refugiaţi ucraineni.

În ciuda celei mai recente controverse, Nawrocki a spus că „nimic nu s-a schimbat” în privinţa sprijinului continuu al Varşoviei pentru Ucraina în faţa invaziei ruse la scară largă.

"Am sprijinit şi continuăm să sprijinim Ucraina pentru că ştim că agresiunea rusă reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Poloniei şi a întregii Europe. […] Rusia este agresorul, iar Putin este un criminal care poartă responsabilitatea pentru declanşarea unui război care a adus Europei cel mai mare conflict armat de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial", spunea preşedintele polonez Karol Nawrocki.