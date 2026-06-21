Bolojan explică care crede că este motivul alegerii lui Veştea de către Nicuşor Dan: "Veriga slabă"

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace tensiuni în interiorul PNL. Premierul interimar Ilie Bolojan a sugerat că alegerea făcută de președintele Nicușor Dan a vizat punctul vulnerabil al partidului, însă a respins ideea unei rupturi între liberali și șeful statului. Liderul PNL a admis că nominalizarea lui Veștea, fără o consultare extinsă în partid, a generat nemulțumiri, dar susține că relația instituțională cu Palatul Cotroceni rămâne una funcțională.

De ce crede Bolojan că Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe Veştea: "Veriga slabă" - Profimedia

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și a sugerat că alegerea făcută de președintele Nicușor Dan ar fi vizat punctul vulnerabil din interiorul PNL.

Întrebat de ce șeful statului l-ar fi preferat pe Veștea în detrimentul altor lideri liberali, precum Cătălin Predoiu, Bolojan a evitat să ofere un răspuns direct, dar a avansat ideea că ar fi fost vizată "veriga slabă" din interiorul partidului.

"Întrebați-l pe domnul președinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă (...) Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil. Din păcate, asta este situația", a declarat liderul liberal, la Digi 24.

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Bolojan, despre relaţia cu Nicuşor Dan

Totodată, premierul interimar a negat existența unor neînțelegeri cu președintele Nicușor Dan și a subliniat că relația instituțională dintre Guvern și Administrația Prezidențială a funcționat normal.

Întrebat la Digi24 despre raporturile cu șeful statului, Bolojan a explicat că a existat o colaborare corectă pe teme importante, precum politica externă, relația cu Comisia Europeană și domeniul apărării.

"Nu am spus că președintele României ne-a atacat. Am spus că numirea unui prim-vicepreședinte a fost un gest care nu a respectat regulile de fair-play politic și a creat tensiuni în PNL", a precizat Ilie Bolojan.

Acesta a insistat că, în ciuda divergențelor apărute în plan politic, colaborarea dintre instituții a rămas funcțională și orientată către interesele României, fără blocaje în procesul de guvernare.